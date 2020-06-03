Libya'da halk kurtarılan bölgelere dönüyor - Son Dakika

Libya'nın Birleşmiş Milletler (BM) nezdindeki meşru temsilcisi Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) ordusunun Hafter'e bağlı milislerden kurtardığı bölgelere halkın geri döndüğü bildirildi.
Libya'nın BM nezdindeki meşru temsilcisi UMH'ye bağlı birlikler, 'Öfke Volkanı' operasyonu kapsamında ilerleyişini sürdürüyor. Libya halkı, UMH ordusunun gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerden kurtarılan Hadaba bölgesine dönüş yapıyor. Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde, halkın bölgeye dönüşü sırasında sevinç gösterileri yer aldı.