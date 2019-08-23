Libya'da havaalanı savaşları yaşanıyor
8 dakika önce
Halife Hafter'e bağlı güçler, başkent Trablus etrafındaki Ulusal Mutabakat Hükümeti güçlerinin savunmasını karada kıramadıkları için çıkmaza giren savaşı hava egemenliğiyle kazanmaya çalışıyor.
Halife Hafter'e bağlı güçler, başkent Trablus etrafındaki Ulusal Mutabakat Hükümeti güçlerinin savunmasını karada kıramadıkları için çıkmaza giren savaşı hava egemenliğiyle kazanmaya çalışıyor.
Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 11:40
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