Son Dakika Haberleri: Libya'da havaalanı savaşları yaşanıyor
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Libya'da havaalanı savaşları yaşanıyor

8 dakika önce

Halife Hafter'e bağlı güçler, başkent Trablus etrafındaki Ulusal Mutabakat Hükümeti güçlerinin savunmasını karada kıramadıkları için çıkmaza giren savaşı hava egemenliğiyle kazanmaya çalışıyor.

Libya'da havaalanı savaşları yaşanıyor, System.String[]

Halife Hafter'e bağlı güçler, başkent Trablus etrafındaki Ulusal Mutabakat Hükümeti güçlerinin savunmasını karada kıramadıkları için çıkmaza giren savaşı hava egemenliğiyle kazanmaya çalışıyor.

Halife Hafter, Trablus, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 11:40 
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