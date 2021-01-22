Libya'da "hazırlık dönemi yürütme otoritesi" adaylığı için başvurular başladı - Son Dakika

Birleşmiş Milletler (BM) Libya Destek Misyonu (UNSMIL), yıl sonunda yapılması planlanan seçimlere kadar ülkeyi yönetecek "hazırlık dönemi yürütme otoritesine" üyelik için adaylık başvurularının açıldığını duyurdu.

UNSMIL'den yapılan açıklamaya göre, BM öncülüğünde yürütülen "Libya Siyasi Diyalog Forumu" kapsamında önemli bir aşamaya geçildi.

Buna göre, 24 Aralık'ta yapılmasına karar verilen seçimlere kadar ülkeyi yönetecek "hazırlık dönemi yürütme otoritesini" oluşturan Başkanlık Konseyi üyeliği ve Başbakanlık için adaylık başvuruları başladı.

Diyalog Forumu üyelerinin 19 Ocak'ta belirlediği "yürütme otoritesinin seçimi mekanizmasına" göre, Başkanlık Konseyi üyeliği ve başbakanlık için, Libya'yı oluşturan üç bölgenin (batıda Trablus merkezli Tripolitanya, doğuda Sirenayka ve güneyde Fizan) her birinin 1 aday göstermesi ve Forumdaki bölge temsilcilerinin yüzde 70 oyunu almasını gerekiyor.

UNSMIL, Başkanlık Konseyi veya Başbakanlığa aday olmak isteyenlerin, ilgili adaylık formları ile birer özgeçmiş formu doldurarak 28 Ocak'a kadar Libya Siyasi Diyalog Forumunun adaylık başvuruları ile ilgili e-posta adresine göndermeleri gerektiğini bildirdi.

Başkanlık Konseyi (başkan ve iki yardımcısı) ve Birlik Hükümetinden (başbakan) oluşacak yürütme otoritesi, BM tarafından Libya'daki farklı siyasi ve sosyal kesimleri temsilen seçilen Diyalog Forumunun 75 üyesi tarafından seçilecek.

Söz konusu "hazırlık dönemi yürütme otoritesi", Forum üyelerince 24 Aralık'ta yapılmasına karar verilen genel seçimlere kadar geçici olarak ülkeyi yönetecek.

UNSMIL ayrıca, adayların belirlenmesinin ardından, Forum üyelerinin doğrudan ve gizli oylama yoluyla yürütme otoritesini seçmek amacıyla ileri bir tarihte toplanacağını ve bu toplantıyı düzenlemek için gerekli çalışmalara başladığını duyurdu.

BM öncülüğündeki Forumun kuruluş prensiplerine göre, Foruma üye olan 75 Libyalı söz konusu yürütme otoritesinde veya 24 Aralık'taki seçimlerde hiçbir şekilde kendilerini aday gösteremiyor. Adaylığa, seçim kriterlerine uygun olan, Forum dışındaki Libya vatandaşları katılabiliyor.

Libya'da ateşkesle başlayan siyasi diyalog süreci

İsviçre'nin Cenevre kentinde 19-23 Ekim'de BM öncülüğünde düzenlenen 5+5 Ortak Askeri Komite toplantıları sonucunda Libyalı taraflar arasında kalıcı ateşkes anlaşması imzalanmıştı.

Yine BM öncülüğünde 9 Kasım'da Tunus'ta başlatılan Libya Siyasi Diyalog Forumunda, 24 Aralık 2021'de Libya'da genel seçimlere gidilmesi kararlaştırılmıştı.

Forum kapsamında, seçimlere kadar ülkeyi yönetecek yeni bir Başkanlık Konseyi ve Birlik Hükümetinin belirlenmesi hedefleniyor.