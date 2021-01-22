Libya'da "hazırlık dönemi yürütme otoritesi" adaylığı için başvurular başladı - Son Dakika

Libya'da "hazırlık dönemi yürütme otoritesi" adaylığı için başvurular başladı

22.01.2021 00:11
Libya'da

Birleşmiş Milletler (BM) Libya Destek Misyonu (UNSMIL), yıl sonunda yapılması planlanan seçimlere kadar ülkeyi yönetecek "hazırlık dönemi yürütme otoritesine" üyelik için adaylık başvurularının açıldığını duyurdu.

Birleşmiş Milletler (BM) Libya Destek Misyonu (UNSMIL), yıl sonunda yapılması planlanan seçimlere kadar ülkeyi yönetecek "hazırlık dönemi yürütme otoritesine" üyelik için adaylık başvurularının açıldığını duyurdu.

UNSMIL'den yapılan açıklamaya göre, BM öncülüğünde yürütülen "Libya Siyasi Diyalog Forumu" kapsamında önemli bir aşamaya geçildi.

Buna göre, 24 Aralık'ta yapılmasına karar verilen seçimlere kadar ülkeyi yönetecek "hazırlık dönemi yürütme otoritesini" oluşturan Başkanlık Konseyi üyeliği ve Başbakanlık için adaylık başvuruları başladı.

Diyalog Forumu üyelerinin 19 Ocak'ta belirlediği "yürütme otoritesinin seçimi mekanizmasına" göre, Başkanlık Konseyi üyeliği ve başbakanlık için, Libya'yı oluşturan üç bölgenin (batıda Trablus merkezli Tripolitanya, doğuda Sirenayka ve güneyde Fizan) her birinin 1 aday göstermesi ve Forumdaki bölge temsilcilerinin yüzde 70 oyunu almasını gerekiyor.

UNSMIL, Başkanlık Konseyi veya Başbakanlığa aday olmak isteyenlerin, ilgili adaylık formları ile birer özgeçmiş formu doldurarak 28 Ocak'a kadar Libya Siyasi Diyalog Forumunun adaylık başvuruları ile ilgili e-posta adresine göndermeleri gerektiğini bildirdi.

Başkanlık Konseyi (başkan ve iki yardımcısı) ve Birlik Hükümetinden (başbakan) oluşacak yürütme otoritesi, BM tarafından Libya'daki farklı siyasi ve sosyal kesimleri temsilen seçilen Diyalog Forumunun 75 üyesi tarafından seçilecek.

Söz konusu "hazırlık dönemi yürütme otoritesi", Forum üyelerince 24 Aralık'ta yapılmasına karar verilen genel seçimlere kadar geçici olarak ülkeyi yönetecek.

UNSMIL ayrıca, adayların belirlenmesinin ardından, Forum üyelerinin doğrudan ve gizli oylama yoluyla yürütme otoritesini seçmek amacıyla ileri bir tarihte toplanacağını ve bu toplantıyı düzenlemek için gerekli çalışmalara başladığını duyurdu.

BM öncülüğündeki Forumun kuruluş prensiplerine göre, Foruma üye olan 75 Libyalı söz konusu yürütme otoritesinde veya 24 Aralık'taki seçimlerde hiçbir şekilde kendilerini aday gösteremiyor. Adaylığa, seçim kriterlerine uygun olan, Forum dışındaki Libya vatandaşları katılabiliyor.

Libya'da ateşkesle başlayan siyasi diyalog süreci

İsviçre'nin Cenevre kentinde 19-23 Ekim'de BM öncülüğünde düzenlenen 5+5 Ortak Askeri Komite toplantıları sonucunda Libyalı taraflar arasında kalıcı ateşkes anlaşması imzalanmıştı.

Yine BM öncülüğünde 9 Kasım'da Tunus'ta başlatılan Libya Siyasi Diyalog Forumunda, 24 Aralık 2021'de Libya'da genel seçimlere gidilmesi kararlaştırılmıştı.

Forum kapsamında, seçimlere kadar ülkeyi yönetecek yeni bir Başkanlık Konseyi ve Birlik Hükümetinin belirlenmesi hedefleniyor.

Birleşmiş Milletler, Aralık, UNSMIL, Libya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Libya'da 'hazırlık dönemi yürütme otoritesi' adaylığı için başvurular başladı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Cemal Hünal, sağlık sorunları nedeni ile Survivor 2021'e veda etti Acun'un takımı Fortuna Sittard, kupada Nijmegen'e uzatmada 3-2 yenilerek elendi Esnafın üşümesin diye üzerine battaniye örttüğü kişi, iş hanında ölü bulundu Yunanistan'da kara kuvvetleri için zorunlu askerlik 9 aydan 1 yıla çıkarılıyor Marketten dönen çift kurşuna dizildi! Camdan bakan çocuk anne ve babasının cansız bedenini gördü Mansur Yavaş'tan Ankara'da yaşayan EYT'lilere müjde: GSS primlerini ödemeye başlıyoruz Sereney Sarıkaya rekor bir ücret karşılığında ATV'nin yeni dizisiyle ekranlara dönüş yapıyor Makedonya'dan sınır dışı edilen Sedat Peker suskunluğunu "Yanvar Katliamı" ile bozdu
Gazeteci Yavuz Bahadıroğlu hayatını kaybetti Gazeteci Yavuz Bahadıroğlu hayatını kaybetti         
00:35
Prof. Dr. Hakan Oğuztürk: Aşı yaptıranlar hemen ertesi gün kısıtlamalardan muaf edilmemeli, en az 40 günlük bir süreç olabilir Prof. Dr. Hakan Oğuztürk: Aşı yaptıranlar hemen ertesi gün kısıtlamalardan muaf edilmemeli, en az 40 günlük bir süreç olabilir         
00:12
Selçuk Bayraktar, Akıncı PT-3 ile yuvadan uçmadan önce son selfiesini çekti Selçuk Bayraktar, Akıncı PT-3 ile yuvadan uçmadan önce son selfiesini çekti         
00:06
Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan İBB'nin mobil ekmek büfelerine yasak Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan İBB'nin mobil ekmek büfelerine yasak         
22:44
Meteoroloji'den 28 Ocak'ta İstanbul için kar uyarısı Meteoroloji'den 28 Ocak'ta İstanbul için kar uyarısı         
21:00
Cumhurbaşkanı Erdoğan için Cumhurbaşkanı Erdoğan için "Sözde" ifadesini kullanan Kılıçdaroğlu'nun adı bulvardan silindi         
20:33
Kız çocuğunun canlı yayında görüp tanıdığı cinsel saldırı şüphelisi, tutuklandı Kız çocuğunun canlı yayında görüp tanıdığı cinsel saldırı şüphelisi, tutuklandı         
18:16
Trump'ın Biden'a bıraktığı mektubun içeriği basına sızdı: Joe biliyorsun ben kazandım Trump'ın Biden'a bıraktığı mektubun içeriği basına sızdı: Joe biliyorsun ben kazandım         
15:16
İbo Show'un 10. bölüm fragmanı yayınlandı! 15 yıldır İbrahim Tatlıses ile küs olan Ebru Yaşar programa geliyor İbo Show'un 10. bölüm fragmanı yayınlandı! 15 yıldır İbrahim Tatlıses ile küs olan Ebru Yaşar programa geliyor         
14:35
Bulgaristan'daki taşkın Edirne'ye su maymunlarını getirdi Bulgaristan'daki taşkın Edirne'ye su maymunlarını getirdi         
14:19
Yunanistan Parlamentosu Üyesi Velopoulos: Tek kurşun dahi atamadan Ege'nin yarısını Türklere kaybedeceğiz Yunanistan Parlamentosu Üyesi Velopoulos: Tek kurşun dahi atamadan Ege'nin yarısını Türklere kaybedeceğiz         
14:14
Hazır döner paketleyen iki çalışanın çekip paylaştığı videoya tepki yağıyor Hazır döner paketleyen iki çalışanın çekip paylaştığı videoya tepki yağıyor         
13:55
Eskort sitesine büyük darbe: 2 ayda bir milyona yakın para kazanmışlar Eskort sitesine büyük darbe: 2 ayda bir milyona yakın para kazanmışlar         
13:43
Sevgilisi ölünce hastanede kendisini vuran Derman'ın son sözü: Bana yardım et Sevgilisi ölünce hastanede kendisini vuran Derman'ın son sözü: Bana yardım et         
13:42
Simpsonlar yine gündemde! Kamala Harris'in yemin törenindeki kıyafetini 20 yıl önceden bildiler Simpsonlar yine gündemde! Kamala Harris'in yemin törenindeki kıyafetini 20 yıl önceden bildiler         
13:29
Şiddet davasında yargılanan Ozan Güven aylık gelirini 5 bin TL olarak açıklayınca hakimden uyarı geldi Şiddet davasında yargılanan Ozan Güven aylık gelirini 5 bin TL olarak açıklayınca hakimden uyarı geldi         
13:28
Evli sevgilisinden iki çocuk yapan Burçe Gürsel'den ayrılık haberlerine pişkin cevap Evli sevgilisinden iki çocuk yapan Burçe Gürsel'den ayrılık haberlerine pişkin cevap         
13:17
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.01.2021 00:51:38. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Libya'da "hazırlık dönemi yürütme otoritesi" adaylığı için başvurular başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei