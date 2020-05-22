Libya'da hezimete uğrayan BAE, bu kez Tunus'u karıştırmanın peşinde - Son Dakika

Libya'da hezimete uğrayan BAE, bu kez Tunus'u karıştırmanın peşinde

Libya'da Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) desteklediği ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin son dönemde sahada yaşadığı kayıplar, Abu Dabi'yi vekilleri üzerinden Tunus'ta iç dengeleri değiştirme çabasına itti.

Libya'da hezimete uğrayan BAE, bu kez Tunus'u karıştırmanın peşinde, System.String[]

Libya'da Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) desteklediği ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin son dönemde sahada yaşadığı kayıplar, Abu Dabi'yi vekilleri üzerinden Tunus'ta iç dengeleri değiştirme çabasına itti.

Arap Baharı'nın tek başarı örneği kabul edilen Tunus, aradan geçen yaklaşık 10 yılda yönetimin sandık aracılığıyla değiştiği, ifade özgürlüğü, kişisel hak ve hürriyetlerin genişlediği, emekleyen bir demokrasi örneğine kavuştu.

Arap Baharı'nı kendi yönetimi için bir tehdit olarak algılayan, bugüne kadar Mısır'ı darbeyle dizayn etmeye çalışan ve bölge ülkelerinde karşı devrim güçlerini destekleyen BAE ise Libya'da desteklediği Halife Hafter'in ülkenin meşru yönetimi karşısında kayıplar yaşaması üzerine ilgisini Tunus'a çevirdi.

Uzmanlar, bu dönemde Mısır, Suudi Arabistan ve BAE'ye ait medya organlarının özellikle Nahda Hareketi lideri ve Tunus Meclis Başkanı Raşid el-Gannuşi'ye karşı başlattığı karalama kampanyasının Libya'daki başarısız müdahaleyi örtbas etmek amaçlı olduğunu dile getiriyor.

BAE'nin Tunus'taki seçimlere etkisi

Aslında BAE'nin Tunus'u dizayn çabalarının ilk emarelerini geçen yıl yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde görmek mümkün.

Tunus'ta yıl sonunda gerçekleşen cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu, eski rejim yanlısı medya patronu Nebil el-Karvi ve Anayasa Hukuku Profesörü Cumhurbaşkanı Kays Said arasında bir yarışa sahne oldu.

Seçimlere giderken yolsuzluk suçlamalarıyla tutuklu durumdaki Karvi'nin, İsrailli eski istihbaratçı Ari Ben Menashe'nin yönetimindeki halkla ilişkiler şirketiyle 1 milyon dolar değerinde ABD'de lobi faaliyetleri için anlaştığı, ABD Adalet Bakanlığına sunulan belgelerde ortaya çıktı.

Libya'daki Halife Hafter ve Sudan'daki cunta yönetimi gibi BAE'nin bölgedeki diğer müttefiklerinin, Karvi ile aynı firmayla Washington'da lobi faaliyetleri için anlaştığı biliniyordu.

BAE'nin de İsrailli eski istihbaratçının lobi şirketiyle 5 milyon dolar değerinde bir anlaşma imzalaması, uzmanlar tarafından Karvi'nin BAE ilişkisinin teyidi biçiminde değerlendirildi.

Ancak, Arap dünyasındaki diğer örneklerin aksine şeffaf seçimlerin kanunlarla azami derecede korunduğu Tunus'ta bağımsız aday Kays Said ikinci turda, eski rejimin adayı BAE'nin desteklediği Nebil el-Karvi karşısında yüzde 70'ten fazla oy alarak ezici bir zafer elde etti.

Aynı dönemde yapılan parlamento seçimlerini de BAE'nin Tunus'ta kendisine tehdit olarak gördüğü Nahda Hareketi, birinci sırada tamamladı. Buna karşın hükümeti kurmakta başarısız olan Nahda Hareketi, Cumhurbaşkanı Said'in görevlendirdiği İlyas Fahfah'ın hükümetine zorlu geçen pazarlıklarla koalisyonun en büyük paydaşı olarak katıldı.

Nahda Hareketi'nin tarihsel lideri Raşid el-Gannuşi de bu dönemde Tunus'ta geniş yetkilere sahip parlamentonun başkanı seçildi.

Pandeminin ortasında "sosyal medyada" hükümet devirme çabası

Tunus'ta şubat sonunda göreve başlayan Fahfah hükümeti, dünyayı etkisi altına alan ve mart başında Tunus'a ulaşan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadeleye başladı.

Fahfah hükümeti, salgın karşısında bir dizi sıkı önlemi hızla hayata geçirdi ve şu ana kadar virüs kaynaklı toplam can kaybını 47'de tutmayı başardı.

Ancak getirilen bu sıkı tedbirler ekonomik faturayı ağırlaştırdı. Bu ortamda bazı gruplar, "hükümetin halk oylamasıyla bir güvenoyuna tabi tutulması" çağrısı yapan yeni bir sosyal medya kampanyası başlattı. Tunus içinde BAE'ye yakın siyasi şahsiyetler de bu kampanyaya desek vermeye başladı.

Tunus'taki bu çağrılar üzerine anayasa hukukçusu Cumhurbaşkanı Said, kanunlar ve hukuki meşruiyet esasına bağlı kalacaklarını vurgulayarak, "Kanun ancak kanunla değişir." sözleriyle tartışmalara noktayı koydu.

Said, söz konusu sosyal medya kampanyasına karşı, "Kaos ya da hukukun dışına çıkma çağrısı yapanlardan olmadık ve olmayacağız." ifadelerini kullandı.

Suudi Arabistan ve BAE'nin, Arap sosyal medya alemi içinde "elektronik sinekler" olarak tanınan trol hesaplarıyla düzenlediği kampanyalar daha önce birçok örnekle ortaya çıkmıştı.

BAE'nin Tunus'ta karar alıcılara ve siyasi aktörlere, Nahda'yı iktidardan uzaklaştırması için maddi destek teklifleriyle yanaştığı daha önce birçok kez ülke gündeminin merkezine oturmuştu.

BAE, Tunus'u etki alanına çekmek istiyor

Libya krizinde tarafsız kalma vurgusu yapan Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, seçildikten kısa süre sonra Libya'daki meşru hükümetin temsilcilerinden Devlet Konseyi Başkanı Halid el-Mişri ile görüştü.

Bu arada Libya'da Halife Hafter'e bağlı milislerin gerilemeye başlamasıyla Tunus içindeki BAE yanlısı gruplar, muhalif tutumlarını keskinleştirdi.

Tunus Meclis Başkanı Raşid el-Gannuşi, Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac'ı 18 Mayıs'ta ülkenin batısındaki stratejik Vatiyye Askeri Üssü'nün Hafter milislerinden kurtarılması nedeniyle tebrik etti.

Bunun üzerine BAE ve Suudi Arabistan basını, Gannuşi'yi hedef alan karalama kampanyasına başladı.

Abu Dabi merkezli SkyNewsArabia, Dubai merkezli Al-Arabiya ve Mısır'ın Yevm üs-Sabia gibi yayın organları Gannuşi'nin, devrimden sonra Tunus'ta sürgünden siyasete döndükten sonra 8 milyar dolar servet edindiğini öne sürdü. Ancak Tunus'un bu yılki bütçesinin 16 milyar dolar olması bile iddianın ne kadar temelsiz olduğunun net bir kanıtıydı.

Tunus siyaseti, tüm kamu görevleri için kişisel servetin beyanını zorunlu kılmasına rağmen ülke içinde karşı devrim kanadını temsil eden aktörler, BAE basınının bu asılsız iddiası üzerinden Gannuşi'ye yönelik açıklamalar yaptı.

Tunus'un devrik lideri Zeynel Abidin bin Ali yanlısı olduğunu gizlemeyen Özgür Anayasa Partisi Başkanı Abir Musa, Tunus'ta Nahda karşıtlığında en ön safa geçti.

Tunus siyaseti içinde eski rejimin en hararetli savunucusu olması nedeniyle tartışmalı kabul edilen Musa, Tunus Parlamentosunda Gannuşi'nin "dış bağlantılarının ortaya çıkarılmasının" da içinde yer aldığı talepler karşılanana kadar oturma eylemi başlattığını duyurdu.

BAE'nin Libya gibi Tunus'u dizayn çabaları

AA muhabirine değerlendirmede bulunan siyasi uzmanlar, Nahda Hareketi ve Gannuşi'ye yönelik karalama kampanyasıyla Tunus'ta siyasi gruplar arasında çatışma yaratarak devlet kurumlarının çözülmesinin amaçlandığını ve bu dönemde Libya'da Hafter'in kayıplarını örtbas etmek için bu çabaların hız kazandığını belirtiyor.

Libyalı siyasi analist Faysal Şerif, "Tunus'un yeni yeşeren bir demokrasi olarak bölgesel ve uluslararası güçlerin nüfuz çabasına sahne olduğunu" ifade etti.

Bölge genelinde Arap Baharı ülkelerinde karşı devrim güçlerini destekleyen bir eksen bulunduğuna dikkati çeken Şerif, "BAE, Suudi Arabistan, Mısır'ın yanı sıra bölgedeki çıkarları için Fransa ve bu bölgeyi nüfuz alanı haline getirmek isteyen Rusya'nın da demokrasiyi öncelemeyen karşı devrim destekçisi safta kolayca yer alabildiğini" vurguladı.

Tunus'ta Meclis Başkanı Gannuşi'nin dış müdahelelerle Tunus devriminin akamete uğratılmasına karşı bugüne kadar ülke siyasetinde rakipleriyle uzlaşmacı ve diyaloğa dayalı bir politika belirlediğinin altını çizen Şerif, özellikle "BAE'nin Tunus'ta Mısır'dakine benzer bir darbe senaryosunu hayata geçirmeye çabaladığına" işaret etti.

Abu Dabi'nin yakın tarihte dönemin Tunus İçişleri Bakanı ile görüşerek Nahda Hareketi'nin sahnenin dışına itildiği bir darbe planını görüştüğü yönündeki iddiaları anımsatan Şerif, BAE'nin Libya'daki çabalarının bölgedeki ülkeleri dizayn etme girişimiyle ilgili olduğunu paylaştı.

Şerif, "Bölge ülkeleriyle tarihsel derinliği nedeniyle Libya'daki her türlü gelişme komşu başkentlerde yankılanıyor. BAE, Mısır ve Fransa gibi ülkelerin Libya'ya yönelik hırslarının arkasında bölge ülkelerine nüfuz etme çabası yatıyor. BAE, Mısır'da olduğu gibi Libya'daki darbe projesini hayata geçirerek, Tunus gibi Arap Baharı'nın başarı örneğini bir darbeyle geriye çevirmek istiyor." diye konuştu.

"Gannuşi'ye karşı kampanyanın şifresi Libya'da saklı"

Orta Doğu uzmanı ve araştırmacı Ammar Fayid de Libya'da kaybetmenin etkisiyle Tunus'taki siyasi istikrar ve Gannuşi'nin şahsının direkt hedef alındığı konusunda şüphe olmadığını belirtti.

Son olarak Gannuşi'nin Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac'la irtibata geçmesinden Kahire ve Abu Dabi'nin oldukça öfkelendiğini söyleyen Fayid, "Raşid el-Gannuşi'ye karşı yürütülen bu yıkıcı kampanyanın BAE talimatıyla yapılmasının şifresi Libya'da saklıdır." dedi.

Başta BAE olmak üzere karşı devrim ekseninin yaklaşık bir yıldır siyasi, askeri hatta ekonomik düzeylerde bölgesel bir gerileme yaşadığını ifade eden Fayid, son olarak Libya'daki denklemde meydana gelen değişikliğin bu bölgesel eksenin kaybetme hastalığının nüksetmesine neden olduğunu vurguladı.

"Karşı devrim ekseni Hafter'in hezimetini kaldıramadı"

Mısırlı gazeteci Usame Caviş de Tunus'un Arap Baharı devrimlerinin başarılı tecrübelerinin son direği olduğuna, dolayısıyla Mısır, Libya ve diğer komşuları tarafından da kendisine bir ümit gözüyle bakıldığına işaret etti..

Caviş, "Belli ki karşı devrim ekseni Libya'daki sağ kolları Hafter'in, meşru hükümet güçleri karşısındaki hezimetini kaldıramadı." diye konuştu.

Halife Hafter, Libya, Tunus, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.05.2020 01:33 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Libya'da hezimete uğrayan BAE, bu kez Tunus'u karıştırmanın peşinde - Son Dakika

Son Dakika

Survivor Sercan'dan Fenerbahçe itirafı: İsmim Fenerbahçeli Sercan Görgülü'den geliyor Cami hoparlörlerinden 'Yuh Yuh' şarkısı çalınan Selda Bağcan'dan ilk açıklama Hakan Hatipoğlu, aşk yaşadıkları düşünülen Evrim ve Mert hakkında konuştu: Birbirlerine olumlu elektrik içindeydiler İmkansızlıklar içinde çektiği yemek videolarıyla fenomen olan Taha Duymaz: Alabildiğim 3 malzemeyle farklı yemek yapıyorum Doya Doya Moda'nın eski yarışmacısı Yaprak Sultan, kilosu yüzünden eleştirilince tüp mide ameliyatı oldu Hande Erçel, yeni tanıştığı Kerem Bürsin'e övgü yağdırdı: Olağanüstü biri Survivor ekibi Maltepe'deki karantina yurdundan ayrıldı "Kenan İmirzalıoğlu'nu yetenekli bulmuyorum" diyen Hande Ataizi çark etti: Patavatsızlık ettim Şarkıcı İrem Derici erkek tercihini anlattı: Kaslı, döşü kıllı esmerleri beğeniyorum Emrata yeni koleksiyonunu, eşiyle verdiği samimi pozlarla tanıttı "Yeke Yeke" şarkısıyla bilinen Gineli sanatçı Mory Kante 70 yaşında hayatını kaybetti Nusret'ten lahmacuna Ermeni pizzası diyen Kim Kardashian'a videolu gönderme Habertürk canlı yayınında bir kez daha yellenme sesi duyuldu Sevişme sahneleri başlarına iş açtı! Yetişkin film sitelerine düştüler 46'lık modelin karantina çılgınlığı! İç çamaşırlı halde saç boyattı
Yeni Malatyaspor'da 1 futbolcu ve 1 personel koronavirise yakalandı Yeni Malatyaspor'da 1 futbolcu ve 1 personel koronavirise yakalandı         
19:43
İstanbul’un koronavirüs haritası güncellendi! İşte ilçe ilçe son durum İstanbul’un koronavirüs haritası güncellendi! İşte ilçe ilçe son durum         
19:32
Vaka sayısı artan Erzurum'un valisi uyardı: Alınan kararı çok sert bir şekilde uygulayacağız Vaka sayısı artan Erzurum'un valisi uyardı: Alınan kararı çok sert bir şekilde uygulayacağız         
19:15
İngiltere ve İtalya'da son 24 saatin koronavirüs bilançosu açıklandı İngiltere ve İtalya'da son 24 saatin koronavirüs bilançosu açıklandı         
19:12
Mehmet Okur'un eski koçu Utah Jazz efsanesi Jerry Sloan hayatını kaybetti Mehmet Okur'un eski koçu Utah Jazz efsanesi Jerry Sloan hayatını kaybetti         
19:12
AK Parti, koronavirüs sürecine ilişkin yaptırdığı anketin sonucunu paylaştı AK Parti, koronavirüs sürecine ilişkin yaptırdığı anketin sonucunu paylaştı         
18:59
Devlet Bahçeli'den camiden müzik yayınına çok sert tepki: Namertler bulunup acilen cezalandırılmalıdır Devlet Bahçeli'den camiden müzik yayınına çok sert tepki: Namertler bulunup acilen cezalandırılmalıdır         
18:54
Milli futbolcu Caner Erkin ile Beşiktaş'ın yolları ayrılıyor Milli futbolcu Caner Erkin ile Beşiktaş'ın yolları ayrılıyor         
18:43
Danimarka ekibi AGF Aarhus, seyircisiz maçlarda sanal tribün uygulaması kullanacak Danimarka ekibi AGF Aarhus, seyircisiz maçlarda sanal tribün uygulaması kullanacak         
18:18
Son dakika: Merkez Bankası swap ihalelerinin limitini yüzde 50'ye çıkardı Son dakika: Merkez Bankası swap ihalelerinin limitini yüzde 50'ye çıkardı         
18:09
Prof. Dr. Önder Ergönül: İstanbul'daki koronavirüs bağışıklık oranı yüzde 15 civarında Prof. Dr. Önder Ergönül: İstanbul'daki koronavirüs bağışıklık oranı yüzde 15 civarında         
18:02
Koronavirüs salgınında ABD'li milyarderlerin serveti 434 milyar dolar arttı Koronavirüs salgınında ABD'li milyarderlerin serveti 434 milyar dolar arttı         
18:02
Galatasaraylı kaleci Fernando Muslera, Beşiktaş'ın 100. yılındaki gol yeme rekorunu kırmak istiyor Galatasaraylı kaleci Fernando Muslera, Beşiktaş'ın 100. yılındaki gol yeme rekorunu kırmak istiyor         
17:58
Suriye'de Esed'in kuzeni iş adamı Rami Makhlouf'a yurt dışına çıkış yasağı getirildi Suriye'de Esed'in kuzeni iş adamı Rami Makhlouf'a yurt dışına çıkış yasağı getirildi         
17:55
Ticaret Bakanlığı 81 ilde eş zamanlı market ve pazar yeri denetimi başlattı Ticaret Bakanlığı 81 ilde eş zamanlı market ve pazar yeri denetimi başlattı         
17:52
Korkunç katliam! Tartıştığı arkadaşlarını av tüfeğiyle öldürdü Korkunç katliam! Tartıştığı arkadaşlarını av tüfeğiyle öldürdü         
17:49
İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile Ramazan Bayramı genelgesi: 22-27 Mayıs tarihlerinde sıkı trafik denetimleri yapılacak İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile Ramazan Bayramı genelgesi: 22-27 Mayıs tarihlerinde sıkı trafik denetimleri yapılacak         
17:43
Satmak istediği otomobilinin arızalarını söyleyen eksperi öldürdü Satmak istediği otomobilinin arızalarını söyleyen eksperi öldürdü         
17:31
Emre Belözoğlu, liglerin başlamamasıyla ilgili telefon görüşmesi yaptığı iddialarına tepki gösterdi: İftiranın parçası Emre Belözoğlu, liglerin başlamamasıyla ilgili telefon görüşmesi yaptığı iddialarına tepki gösterdi: İftiranın parçası         
17:05
Altının kilogramı 380 bin 500 liraya yükseldi Altının kilogramı 380 bin 500 liraya yükseldi         
17:03
ABD'de 22 Mayıs tarihinde koronavirüs nedeniyle 1373 kişi hayatını kaybetti ABD'de 22 Mayıs tarihinde koronavirüs nedeniyle 1373 kişi hayatını kaybetti         
17:02
Ceren'in öldürülme anının görüntüleri ortaya çıktı! Zanlı, arkadaşlarına da saldırmış Ceren'in öldürülme anının görüntüleri ortaya çıktı! Zanlı, arkadaşlarına da saldırmış         
17:00
Koronavirüsün çıkış noktası olan Çin, 2020 yılında gerçekleştirmek için 15 hedef belirledi Koronavirüsün çıkış noktası olan Çin, 2020 yılında gerçekleştirmek için 15 hedef belirledi         
16:59
İstanbul'un yanı başındaki Bolu ve Düzce'ye Mayıs ayında kar yağdı İstanbul'un yanı başındaki Bolu ve Düzce'ye Mayıs ayında kar yağdı         
16:53
"Yeke Yeke" şarkısıyla bilinen Gineli sanatçı Mory Kante 70 yaşında hayatını kaybetti         
16:52
Tokat'taki KYK yurdunda kalanlar ayrılırken zarf içinde 10 Kuveyt Dinarı bıraktı Tokat'taki KYK yurdunda kalanlar ayrılırken zarf içinde 10 Kuveyt Dinarı bıraktı         
16:47
Kaza yerinde toplanan kalabalığı sosyal mesafe konusunda uyaran polis ekipleri saldırıya uğradı Kaza yerinde toplanan kalabalığı sosyal mesafe konusunda uyaran polis ekipleri saldırıya uğradı         
16:41
Bankacılık sektörünün kredi hacmi azaldı Bankacılık sektörünün kredi hacmi azaldı         
16:23
Erdoğan'dan IMF konusunda çok net mesaj: Biz o defteri kapattık Erdoğan'dan IMF konusunda çok net mesaj: Biz o defteri kapattık         
16:06
İntihara teşebbüsü film izler gibi izlediler, sosyal mesafeyi hiçe saydılar İntihara teşebbüsü film izler gibi izlediler, sosyal mesafeyi hiçe saydılar         
16:04
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.05.2020 19:55:13. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Libya'da hezimete uğrayan BAE, bu kez Tunus'u karıştırmanın peşinde - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]