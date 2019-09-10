Son Dakika Haberleri: Libya'da hükümet, BAE'yi sağlık görevlilerini hedef almakla suçladı
Son Dakika Güncel Haber

Libya'da hükümet, BAE'yi sağlık görevlilerini hedef almakla suçladı

58 dakika önce

Libya'daki uluslararası tanınırlığa sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı güçler, sağlık görevlilerinin hedef alındığı saldırıdan Birleşik Arap Emirlikleri'ni (BAE) sorumlu tuttu.

Libya'da hükümet, BAE'yi sağlık görevlilerini hedef almakla suçladı, System.String[]

Libya'daki uluslararası tanınırlığa sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı güçler, sağlık görevlilerinin hedef alındığı saldırıdan Birleşik Arap Emirlikleri'ni (BAE) sorumlu tuttu.

Başkent Trablus'u savunmak için UMH'ye bağlı güçlerin yürüttüğü "Burkan el-Gadab" operasyonunun sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, BAE'ye ait insansız hava araçlarının (İHA) dün başkentin güneyindeki Es-Savani Mahallesi'nde bir ambulansı hedef aldığı belirtildi.

Açıklamada saldırıda can kaybı olup olmadığına dair detay verilmedi ancak zarar gören ambulansın görüntüleri paylaşıldı.

Benzer şekilde, başkentin güneyindeki Ayn Zara Mahallesi'nde de iki gün önce Halife Hafter'e bağlı milislerin bir ambulansı karadan füzeyle hedef aldığı kaydedildi.

Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri Halife Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) birlikleri de "Burkan el-Gadab" operasyonunu başlatmıştı.

UMH, yaklaşık üç gün önce yaptığı açıklamada birlikleri ile Hafter güçleri arasında çatışmaların birkaç günlük sükunetin ardından yeniden başladığını duyurmuştu.

Libya'daki meşru yönetim, BAE'yi, ülkede toprak ele geçirmek için yıllardır sürdürdüğü silahlı girişimde Hafter'e destek vermekle suçluyor.

Meşruiyet krizinin 2011'den bu yana sürdüğü Libya'da, uluslararası tanınırlığa sahip UMH ile Hafter'e bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Birleşik Arap Emirlikleri, Trablus, Hükümet, Libya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 05:06 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İçişleri Bakanı Soylu: Otoyollarda hız sınırının 140 kilometre olması için çalışma yapıyoruz
Türkiye Özbekistan ve Sudan'da maden arayacak 710 liralık trafik cezasını ödememek için 210 bin lira harcadı Irak'ta Aşure Günü etkinliğinde izdiham: 31 ölü, 100 yaralı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.9.2019 18:05:24. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Libya'da hükümet, BAE'yi sağlık görevlilerini hedef almakla suçladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]