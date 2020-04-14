Son Dakika › Güncel › Libya'da hükümet güçleri, başkent Trablus'un batısında yaklaşık 3 bin kilometrekarelik alanı Hafter... - Son Dakika
Libya'da hükümet güçleri, başkent Trablus'un batısında yaklaşık 3 bin kilometrekarelik alanı Hafter...
6 saat önce
Libya'da hükümet güçleri, başkent Trablus'un batısında yaklaşık 3 bin kilometrekarelik alanı Hafter milislerinden geri aldıklarını duyurdu.
Libya'da hükümet güçleri, başkent Trablus'un batısında yaklaşık 3 bin kilometrekarelik alanı Hafter milislerinden geri aldıklarını duyurdu.
Haber Yayın Tarihi: 14.04.2020 12:06 Kaynak: AA
Son Dakika Libya'dan Hafter'i destekleyen ülkelere uyarı: Evlatlarınızı size tabutlarla göndereceğiz Son Dakika: 90 bin kişinin tahliye olacağı infaz düzenlemesi Meclis'ten geçerek yasalaştı 17 yaşındaki genç, annesiyle kavga eden babasını silahla vurarak öldürdü Macron'dan aylar sonra gelen itiraf: Koronavirüs salgınına iyi hazırlanmadık