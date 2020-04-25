Libya'da hükümet güçlerinden, Hafter milislerine yakıt ikmaline hava harekatı - Son Dakika
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Libya'da hükümet güçlerinden, Hafter milislerine yakıt ikmaline hava harekatı

6 saat önce

Libya'nın Birleşmiş Milletler (BM) nezdindeki meşru temsilcisi Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) hava kuvvetleri, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislere yakıt taşıyan tankere yönelik hava harekatı gerçekleştirdi.

Libya'da hükümet güçlerinden, Hafter milislerine yakıt ikmaline hava harekatı, System.String[]

Libya'nın Birleşmiş Milletler (BM) nezdindeki meşru temsilcisi Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) hava kuvvetleri, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislere yakıt taşıyan tankere yönelik hava harekatı gerçekleştirdi.

UMH Ordu Sözcüsü Muhammed Kanunu, yaptığı yazılı açıklamada, Beni Velid bölgesinden Terhune kentindeki Hafter'e bağlı milislere yakıt taşıyan bir tanker ile aynı istikamette milislerin bulunduğu silahlı bir araca yönelik hava harekatı düzenlediklerini duyurdu.

Hükümet güçleri, dün gece de aynı şekilde Beni Velid bölgesinden Hafter milislerinin başkente yönelik saldırılarında harekat ve lojistik merkezi olarak kullandıkları Terhune kentine giden bir yakıt tankerini hedef aldıklarını açıklamıştı.

Halife Hafter'e bağlı milislerin ramazanın ilk gününde başkent Trablus'a düzenlediği roketli saldırıda 3 sivil hayatını kaybetmişti.

BM, dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Libya'da savaşan taraflara, 22 Mart'ta "insani ateşkes" önerisinde bulunmuştu. UMH öneriyi kabul etmiş, Hafter tarafı da çağrıyı kabul ettiğini duyursa da dakikalar içinde Trablus'a roketlerle saldırmışı.

Libya'da ilk Kovid-19 vakasının 23 Mart'ta tespit edilmesinden bir gün sonra Hafter milisleri, Trablus'un yerleşim bölgelerine son dönemdeki en yoğun saldırılarından birini gerçekleştirmişti.

UMH askeri birlikleri, 25 Mart'tan itibaren "sivillerin hayatını korumak için" savunma pozisyonundan saldırı pozisyonuna geçtiklerini ve "Barış Fırtınası Operasyonu"nu başlattıklarını açıklamıştı. Hükümet güçleri, 13 Nisan'da ülkenin batısındaki 8 yerleşim yerinden Hafter milislerini çıkartarak, yaklaşık 3 bin kilometrekarelik alanı milislerden temizlediklerini duyurmuştu.

Hafter milisleri, cephede yaşadıkları kayıpların ardından başkentin yerleşim bölgelerine roket ve top atışı yapmış, bu saldırılarda sivil can kayıplarının yanı sıra hastaneler de hedef alınmıştı.

UMH güçleri, Hafter milislerinin başkente yönelik saldırılarında harekat ve ikmal merkezi olarak kullandıkları Terhune kentini geri almak için, geçen hafta operasyon başlatmıştı. Kent çevresinde bazı bölgeler milislerden temizlenmiş, yüzden fazla Hafter'e bağlı silahlı unsur esir alınmıştı.

Son dönemde Libya içinde geniş bir alan kaybederek hezimete uğrayan Hafter'e bağlı milisler, başkentin sivil yerleşim bölgelerini, hedef gözetmeksizin bombardımana tutmuştu. Hükümet güçleri, bunları engellemek için operasyon başlattıklarını duyurmuş ve başkentin güneyindeki cephelerde çatışmalar yaşanmıştı.

Halife Hafter, Hükümet, Libya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.04.2020 04:08 Kaynak: AA

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