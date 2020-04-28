Libya'da hükümet güçlerinden Vatiyye Hava Üssü'ne hava saldırısı - Son Dakika

Bunun üzerine ülkenin meşru yönetimi UMH'nin askeri birlikleri, 25 Mart'tan itibaren "sivillerin hayatını korumak için" savunma pozisyonundan saldırı pozisyonuna geçtiklerini ve "Barış Fırtınası Operasyonu"nu başlattıklarını açıklamıştı.

Hafter milisleri, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadeleye yoğunlaşmak amacıyla ilan edilen ateşkesi 21 Mart 'ta kabul ettiğini duyurmuş ancak askeri operasyonlarına devam etmişti.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Acun Ilıcalı, Aycan'ın arkadaşıyla olan gizli konuşmasının sırrını çözdü: Da Vinci'nin şifresi gibiydi

Nur Yerlitaş'ın hayatını kaybetmesi ile ilgili detaylar netleşti: 2 gün önce ayağını kırmış

Türk milletini suçlayan Kim Kardashian, kendisine tepki gösteren Hanife Gürdal'ın eşine "Aptallar topluluğu" deyip engelledi

Türkleri kızdıracak paylaşım yapan Kim Kardashian, Instagram'dan sansür yedi

Bülent Ersoy, Nur Yerlitaş için hüzünlü bir veda mesajı yayınladı: Niye acele ettin bu kadar, sırada ben vardım