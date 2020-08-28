Libya'da İHA savaşları: BAE'nin Trablus'ta askeri okula düzenlenen saldırıda rolü neydi?

4 Ocak'ta Libya'nın başkenti Trablus'ta bir askeri okula düzenlenen saldırıda 26 kişi hayatını kaybetmişti.

4 Ocak'ta Libya'nın başkenti Trablus'ta bir askeri okula düzenlenen saldırıda 26 kişi hayatını kaybetti. Ölenler silahsız askeri öğrencilerdi. Saldırıyı üstlenen olmadı. Saldırı sırasında, General Halife Hafter'in komutasındaki Libya Ulusal Ordusu, Trablus'u kuşatmıştı. Libya Ulusal Ordusu, saldırıyla bağlantısı olmadığını, askeri öğrencilerin yerel güçlerce düzenlenen bir saldırı sonucu öldüklerini açıklamıştı. BBC'nin araştırmacı gazetecilik programı Africa Eye, BBC Arapça Servisi'nin belgesel departmanıyla birlikte, kullanılan füze ve insansız hava aracıyla (İHA) uydu fotoğraflarını inceleyerek saldırıya ışık tuttu. BBC, saldırının BAE'ye ait bir İHA'yla düzenlendiğine ve Mısır'ın BAE'ye Libya sınırı yakınlarındaki iki üssü kullanma izni verdiğine dair kanıtlara ulaştı. Birleşmiş Milletler, BAE'nin geçen yıl Libya'ya uygulanan silah ambargosunu ihlal ettiğini açıklamıştı. BAE ise Libya'daki iç savaşa müdahil olduğu yönündeki haberleri yalanlamıştı. BAE ve Mısır hükümetleri, BBC'nin sorularını yanıtlamadı.

Trablus, Libya, Dünya, Son Dakika Haber Yayın Tarihi: 28.08.2020 10:17 Son Dakika › Dünya › Libya'da İHA savaşları: BAE'nin Trablus'ta askeri okula düzenlenen saldırıda rolü neydi? - Son Dakika Dünya

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