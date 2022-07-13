Libya'da iki limanda yeniden petrol ihracatına başlandı - Son Dakika
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Libya'da iki limanda yeniden petrol ihracatına başlandı

13.07.2022 15:22
Libya'da iki limanda yeniden petrol ihracatına başlandı

Libya Ulusal Petrol Kurumu, mücbir sebep ilan edilerek üretimin ve ihracatın durduğu Zuveytina ve Brega limanlarının yeniden faaliyete geçtiğini duyurdu.

Libya Ulusal Petrol Kurumu, mücbir sebep ilan edilerek üretimin ve ihracatın durduğu Zuveytina ve Brega limanlarının yeniden faaliyete geçtiğini duyurdu.

Kurumdan yapılan yazılı açıklamaya göre, Zuveytina ve Brega limanlarında petrol tankerlerine yükleme yapılmaya başlandı.

Libya Ulusal Petrol Kurumu Başkanı Mustafa Sanallah'ın imzasıyla yayımlanan açıklamada, "Uzun süren müzakerelerin ardından, gemilerin Zuveytina ve Brega limanlarına yanaşarak yükleme yapılmaya başlanması yönünde karar alındı." ifadeleri kullanıldı.

Bölgede faaliyet gösteren şirketlerle görüşmelerin yapıldığı aktarılan açıklamada, petrol üretiminin başlaması için de müzakerelerin sürdüğü bilgisine yer verildi.

Libya hükümeti, dün, Ulusal Petrol Kurumu başkanlığına Mustafa Sanallah'ın yerine Ferhat Ömer bin Kıdara'nın atandığını duyurmuştu. 2015'ten beri Libya Ulusal Petrol Kurumu başkanlığını yürüten Sanallah'ın görevi ne zaman Bin Kıdara'ya devredeceğine ilişkin ise henüz bir bilgi verilmedi.

Ne olmuştu?

Libya'da 17 Nisan'dan bu yana çeşitli bölgelerdeki güvenlik sorunları nedeniyle petrol sahalarındaki üretimde ve petrol ihraç edilen limanlardaki faaliyetlerde aksaklık yaşanıyor.

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Petrol ve Gaz Bakanlığı, 19 Haziran'da yaptığı yazılı açıklamada, petrol üretiminde büyük bir düşüş yaşandığını bildirmişti.

Protestolardan dolayı petrol sahaları ve limanların kapalı kalması nedeniyle üç petrol sahasındaki günlük üretimin toplam 100 bin ila 200 bin varil ham petrole kadar düştüğü duyurulmuştu.

Libya'da milli gelirin önemli bir kısmı ham petrolden sağlanıyor. Bir "baskı unsuru" olarak kullanılan petrol üretimindeki aksaklık ülkede geçim sıkıntısına yol açıyor.

Normal şartlarda günde 1,4 milyon varil ham petrol üreten Libya, 2025'e kadar üretimini 1,6 milyon varile çıkarmayı hedefliyor.

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Kaynak: AA

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