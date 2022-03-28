Libya'da insan hakları ihlallerinin, barış sürecini engellediği bildirildi - Son Dakika

Libya'da süregelen insan hakları ihlallerinin, ülkedeki barış süreci, demokrasi ve hukukun üstünlüğünü engellediği belirtildi.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyinin 49. Oturumunda Libya Üzerine Bağımsız Araştırma Heyeti'nin sunduğu raporda, ülkedeki insan hakları durumu değerlendirildi.

3 kişiden oluşan heyetin raporunda, Libya'daki birtakım gizli tutuklama merkezlerinde uluslararası insan hakları hukukunun ihlal edildiği ortaya konuldu.

Söz konusu merkezlerde cinayet, işkence, tecavüz ve cebri kaybolma gibi uygulamaların yapıldığı bildirildi.

Aktivist ve hukukçulara tehdit

Raporda, bu tür uygulamalara karşı çıkan insan hakları aktivistlerinin, güvenlik güçleri tarafından tehdit edildiği, hukukçuların ise saldırıya uğradığı ifade edildi.

Ülkede kapatıldığı söylenen bazı cezaevlerinin, devlet dışı milis grupların kontrolüne geçip daha sonra tutuklama merkezi olarak kullanıldığı aktarılan raporda, yetkililerin ise bu ihlalleri önlemek için yeterli çabayı göstermediği bilgisi paylaşıldı.

Raporda, Libya'da faaliyetini sürdüren cezaevlerinde de tutuklulara şiddet uygulandığı, özellikle kadınlara ve mültecilere yönelik hak ihlallerinin arttığı vurgulandı.

Heyet raporunda, ülkedeki insan hakları ihlalleri ve cezaevlerinde tutuklulara yönelik şiddetin, ülkedeki barış sürecini ve demokrasiyi engellediği kaydedildi.

Tutuklulara şiddet sistematik olabilir

Oturumda konuşan Araştırma Heyeti Başkanı Muhammed Avcar, gizli tutukluluk merkezlerinde yapılan ihlallerin insanlık suçu olabileceği uyarısında bulundu.

Avcar, "Açığa çıkardığımız deliller, Libya'daki tutukluların maruz kaldığı insan hak ihlallerinin alışılmış veya sistematik olduğunu ya da ikisinin de olabileceğini gösteriyor." dedi.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Libya'da 27 hapishane ve gözaltı merkezinde resmi olarak 12 binden fazla kişinin tutulduğunu ve binlercesinin de yasa dışı ve genellikle "insanlık dışı koşullarda silahlı gruplar tarafından kontrol edilen veya gizli tesislerde alıkonulduğunu" açıklamıştı.