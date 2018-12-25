Son Dakika Haberleri: Libya'da İntihar Saldırısı: 1 Ölü

Libya'da İntihar Saldırısı: 1 Ölü

1 saat önce

Libya'nın başkenti Trablus'ta, Dışişleri Bakanlığı yakınlarında düzenlenen intihar saldırısında bir kişi öldü.

Libya'da İntihar Saldırısı: 1 Ölü, System.String[]
Libya'nın başkenti Trablus'ta, Dışişleri Bakanlığı yakınlarında düzenlenen intihar saldırısında bir kişi öldü.

Trablus Emniyet Müdürlüğü'nden bir kaynak, Dışişleri Bakanlığı binası yakınlarında düzenlenen intihar saldırısında, saldırganın öldüğünü belirtti. - TRABLUS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 11:58 Kaynak: İHA

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