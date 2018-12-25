Libya'da İntihar Saldırısı: 1 Ölü
1 saat önce
Libya'nın başkenti Trablus'ta, Dışişleri Bakanlığı yakınlarında düzenlenen intihar saldırısında bir kişi öldü.
Libya'nın başkenti Trablus'ta, Dışişleri Bakanlığı yakınlarında düzenlenen intihar saldırısında bir kişi öldü.
Trablus Emniyet Müdürlüğü'nden bir kaynak, Dışişleri Bakanlığı binası yakınlarında düzenlenen intihar saldırısında, saldırganın öldüğünü belirtti. - TRABLUS
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Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 11:58 Kaynak: İHA
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