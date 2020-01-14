"Libya'da kim barış istiyor, kim savaş istiyor ortaya da çıkmış oldu"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Libya'da ülkenin doğusunu kontrol eden General Halife Hafter'in üzerinden anlaşılan mutabakat metnini Moskova'da imzalamadan ayrılması ile ilgili, "Bu tabloda kim barış istiyor, kim savaş istiyor? Kim Libya'da birlik beraberlik istiyor kim istemiyor ortaya da çıkmış oldu" dedi.

Türkiye ve Rusya'nın aracılık ettiği ateşkes anlaşmasını imzalamadan Moskova'dan ayrıldığı bildirilen Hafter'in hakkında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Biz Moskova'ya vardıktan sonra hemen arkamızdan Fayiz es-Serrac ekibiyle geldi. Rus tarafıyla önce ikili görülmeler yaptık. Sonra Hafter'de ekibiyle binaya geldi. Ara verdik ardıdan Ruslar, Hafter ile birlikte görüşmeye başladı. Bizde Serrac ile beraber görüşmeye başladık. Daha önceden hazırlanmış ve üzerinden mutabakat sağlanmış metin üzerinde müzakereler devam etti ve karşı tarafın da bazı önerileri oldu. Uzlaşı olsun diye bu öneriler de kabul edildi ve metin tamamlanmıştı. Tam imzalama aşamasında Ruslar bize geldiler; 'Hafter yarın sabaha kadar süre istedi' dediler. Bizde yarın sabaha kadar süre verdik dolayısıyla 'Şu an da bu metni imzalamayacak' dediler. Ruslar sonra Serrac ekibine durumu anlattılar. Serrac ekibi ve Yüksek Konsey Başkanı Neşrii tarafından mutabakat sağladığımız metin imzalandı metni bize teslim ettiler. Ruslar Hafter'i ikna edilmesi için çabalarını sürdürdü. Hafter ve ekibi üzerinde anlaşılan mutabakat metnini imzalamadan Moskova'yı terk etmişler. Biz Türkiye olarak Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Libya'da bir ateşkesin sağlanması için üzerimize düşüne yaptık. Bu tabloda kim barış istiyor, kim savaş istiyor? Kim Libya'da birlik beraberlik istiyor kim istemiyor ortaya da çıkmış oldu" diye konuştu.

(İHA)