Son Dakika Haberleri: Libya'da kim kiminle savaşıyor? Türkiye ve uluslararası güçler hangi tarafı destekliyor?
Son Dakika Dünya Libya'da kim kiminle savaşıyor? Türkiye ve uluslararası güçler hangi tarafı destekliyor? - Son Dakika Dünya

Libya'da kim kiminle savaşıyor? Türkiye ve uluslararası güçler hangi tarafı destekliyor?

6 saat önce

Son iki haftada aralarında sivillerin de olduğu 200'den fazla kişinin hayatını kaybettiği Libya'da kim kiminle savaşıyor ve kim, kimi destekliyor?

Libya'da kim kiminle savaşıyor? Türkiye ve uluslararası güçler hangi tarafı destekliyor?, System.String[]

Libya Muammer Kaddaf'inin devrilmesinin ardından kaosa sürüklendi. Ülkede 2011 yılından sonra başlayan iç savaş devam ederken, zaman içinde iki farklı yönetim ortaya çıktı.


Birleşmiş Milletler'e bağlı Dünya Sağlık Örgütü'ne göre Libya'da çatışmalar nedeniyle sayısı tam olarak bilinmese de şu ana kadar binlerce kişi hayatını kaybetti.

Euronews.com'da Görüntüle

Libya, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 09:01 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Libya ile yapılan mutabakatla ilgili açıklama: Çağrısı gelirse Türk askeri bölgeye gidebilir
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Libya ile yapılan mutabakat Yunanistan'ın elini kolunu bağladı Hollandalı Bakan'dan küstah Libya mutabakatı açıklaması: Yunanistan'ın yanındayız Yunanistan, Türkiye-Libya Muhtırası için BM'ye başvurdu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.12.2019 15:26:06. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Libya'da kim kiminle savaşıyor? Türkiye ve uluslararası güçler hangi tarafı destekliyor?
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]