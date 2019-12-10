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Libya'da kim kiminle savaşıyor? Türkiye ve uluslararası güçler hangi tarafı destekliyor?
6 saat önce
Son iki haftada aralarında sivillerin de olduğu 200'den fazla kişinin hayatını kaybettiği Libya'da kim kiminle savaşıyor ve kim, kimi destekliyor?
Libya Muammer Kaddaf'inin devrilmesinin ardından kaosa sürüklendi. Ülkede 2011 yılından sonra başlayan iç savaş devam ederken, zaman içinde iki farklı yönetim ortaya çıktı.
Birleşmiş Milletler'e bağlı Dünya Sağlık Örgütü'ne göre Libya'da çatışmalar nedeniyle sayısı tam olarak bilinmese de şu ana kadar binlerce kişi hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 09:01
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