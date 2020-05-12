- Libya'da korona hattı açıldı - Son Dakika

- Libya'da korona hattı açıldı

- Libya'da korona hattı açıldı Libya'da korona virüs salgını ile mücadelede kapsamında yanlış haberlerin önüne geçerek doğru bilgilerin alınabilmesi için ücretsiz özel hat açıldı.

- Libya'da korona hattı açıldı TRABLUS - Libya'da korona virüs salgını ile mücadelede kapsamında yanlış haberlerin önüne geçerek doğru bilgilerin alınabilmesi için ücretsiz özel hat açıldı. Libya Ulusal Hastalık Kontrol Merkezi, ülkede korona virüse karşı verilen mücadelede salgına dair yanlış haberler yapılmaması ve halkın salgın hakkında doğru bilgi alabilmesi için özel telefon hattı açıldığını duyurdu. Halk, koronaya ilişkin tüm sorularını 195 numaralı hat üzerinden uzman ekiplere yöneltebilecek. Libyalılar 195 numaralı hat üzerinden yakınlarındaki şüpheli vakaları da yetkililere bildirebilecek. Korona hastaları da bu hat üzerinden yetkililerle iletişime geçerek, sağlık durumları hakkında bilgi verebilecek. Ulusal Hastalık Kontrol Merkezi yayınladığı açıklamada, vatandaşların internette dolaşan haberlere inanmamasını ve uzman ekip ile iletişime geçmelerini istedi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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