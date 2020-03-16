Libya'da koronavirüs nedeniyle uçuşlar durduruldu - Son Dakika

Birleşmiş Milletler (BM) nezdindeki meşru Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında Misrata Havaalanı'ndaki uçuşları bugünden itibaren durdurdu.

AA muhabirine konuşan Misrata Havaalanı Yönetimi Basın Merkezi Müdürü Süleyman Cuheymi, Havaalanı'nda uçuşların bugünden itibaren 3 hafta durdurulduğunu söyledi.

Cuheymi, söz konusu kararın hükümet tarafından koronavirüs tedbirleri kapsamında alındığını kaydetti.

Öte yandan sınır kapılarında da geçişlerin tamamen durdurulduğu belirtildi.

UMH Başbakanı Fayiz es-Serrac, 14 Mart'ta yaptığı açıklamada, koronavirüs önlemleri çerçevesinde sınır kapılarının geçici olarak giriş ve çıkışlara kapatılacağını, uçuşların durdurulacağını söylemişti.

Hükümet yabancıların ülkeye girişini de geçen hafta yasaklamıştı.