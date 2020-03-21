Libya'da koronavirüs önlemleri çerçevesinde gece sokağa çıkma yasağı ilan edildi - Son Dakika
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Libya'da koronavirüs önlemleri çerçevesinde gece sokağa çıkma yasağı ilan edildi

6 saat önce

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından tanınan Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başbakanı Fayiz es-Serrac, saat 18.00'den 06.00'ya kadar sokağa çıkma yasağı ilan etti.

Libya'da koronavirüs önlemleri çerçevesinde gece sokağa çıkma yasağı ilan edildi, System.String[]

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından tanınan Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başbakanı Fayiz es-Serrac, saat 18.00'den 06.00'ya kadar sokağa çıkma yasağı ilan etti.

Başbakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında bütün Libya topraklarında, 18.00-06.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Uygulamanın pazar gününden itibaren başlayacağı bildirilen açıklamada, önlemler çerçevesinde kafeler, eğlence yerleri ve düğün salonları gibi mekanların tamamen kapatılacağı, toplu taşıt araçlarının kullanımının yasaklanacağı belirtildi.

Sokağa çıkma yasağının geçerli olmadığı saatlerde sadece akaryakıt istasyonları, ekmek fırınları ve marketlerin açık olacağı kaydedildi.

Birleşmiş Milletler, Başbakanlık, Libya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 10:56 Kaynak: AA

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