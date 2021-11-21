Libya'da kurtarılan 7 Türk vatandaşından Halil Gözel'in Adana'daki ailesi sevinç yaşadı - Son Dakika

Libya'nın doğusunda asılsız iddialarla yaklaşık 2 yıldır alıkonulan ve Dışişleri Bakanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı ile Katar İstihbarat Teşkilatının müşterek çalışmalarıyla kurtarılan 7 Türk vatandaşından Halil Gözel'in Adana'daki ailesi büyük sevinç yaşadı.

Seyhan ilçesi Döşeme Mahallesi'nde yaşayan Halil Gözel'in yakınları, kurtarıldığı yönündeki haberi mutlulukla karşıladı.

"Sabırsızlıkla ağabeyimin yanımıza gelmesini bekliyoruz"

Halil Gözel'in kız kardeşi Leyla İkikardeş, AA muhabirine, ağabeyinin güzel haberini aldıklarını ve çok mutlu olduklarını söyledi.

Yetkililerin ağabeyinin kurtarılmasıyla ilgili sürekli kendileriyle iletişim halinde olduğunu ve büyük çaba sarf ettiğini dile getiren abla İkikardeş, şöyle konuştu:

"Yetkililerden herkese çok teşekkür ediyoruz, Allah razı olsun. İki yıllık süreç içerisinde çok zor günler geçirdik, bu anlatılmaz yaşanır, Allah kimseye yaşatmasın. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a çok teşekkür ediyoruz. Bu süreç içerisinde kim bize yardım ettiyse hepsine minnettarız. Bizi yalnız bırakmadılar, sürekli irtibat halindeydik. Şimdi sabırsızlıkla ağabeyimin yanımıza gelmesini bekliyoruz."

Halil Gözel'in yeğeni Ela Balıkçı da aldıkları haberle 2 yılın sonunda yüzlerinin güldüğünü söyledi.

Kurtarılmasının ardından dayısıyla telefonla görüştüklerini aktaran Balıkçı, şunları kaydetti:

"2 yıldır haber alamıyorduk, yaşayıp yaşamadığına dair bile bir bilgimiz yoktu. Bizim için çok zor bir süreç oldu. Çok şükür bugün güzel haberi aldık, sesini duyduk, çok mutluyuz, emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımıza ve bizi yalnız bırakmayan herkese teşekkürler."