Libya'da limana çekilen gemide bulunan Yaşar Bayram Bilgili'nin kardeşi konuştu - Son Dakika
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Libya'da limana çekilen gemide bulunan Yaşar Bayram Bilgili'nin kardeşi konuştu

6 saat önce

Libya'da limana çekilen geminin içerisinde bulunan Yaşar Bayram Bilgili'nin kardeşi Ali Bilgili, kardeşiyle olay sonrasında görüştüğünü ve bir sıkıntı olmadığını ifade etti.

Libya'da limana çekilen gemide bulunan Yaşar Bayram Bilgili'nin kardeşi konuştu, System.String[]

Libya'da limana çekilen geminin içerisinde bulunan Yaşar Bayram Bilgili'nin kardeşi Ali Bilgili, kardeşiyle olay sonrasında görüştüğünü ve bir sıkıntı olmadığını ifade etti.


Libya'da içinde Türk personelin de bulunduğu bir gemi geçtiğimiz gün, isyancı Hafter'e bağlı güçlerce limana çekildi. Aralarında 3 Türk mürettebatın da bulunduğu geminin durdurulmasına ve Türk vatandaşı personelin pasaportlarının kontrol edilmesine ilişkin görüntüler paylaşılmıştı.


Gemide bulunan Türk mürettebatından Yaşar Bayram Bilgili'nin kardeşi Ali Bilgili yaptığı açıklamada, olay sonrasında kardeşi Yaşar Bayram Bilgili ile görüştüğünü ifade etti. Tekrar seyir halinde olduklarını ifade eden kardeş Ali Bilgili, kardeşinin sağ salim olmasından dolayı mutlu olduklarını belirtti. Bilgili sözlerine şu şekilde devam etti: "Olayı duyduğumuzda kendisiyle görüştüm bana sıkıntı olmadığını söyledi. Gece saatlerinde tekrar seyre çıkacaklarını ifade etti. Pasaport kontrolü yaptıklarını bana anlattı. Şu anda çıkmışlar. Mutluyuz, bir tane kardeşim var sonuçta insan mutlu olmaz mı? Ailesi duydu. Onlarla da görüştük. Şu anda durumu iyi Allah'a şükür kardeşimiz sağ salim. Şu anda Mısır'a gidiyorlar, oradan da 10 gün sonra İstanbul'a gelecekler inşallah. Durumu hakkında arkadaşları bana sordu, durumunun iyi olduğunu söyledim. Eşimizden dostumuzdan Allah razı olsun." - RİZE

Libya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 04:32 Kaynak: İHA
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