Libya'da mahsur kalan Tunus vatandaşları ülkelerine geri dönmeye başladı - Son Dakika

Tunus yönetimi, Libya'da mahsur kalan vatandaşlarından oluşan ilk grubun Ras Cedir Sınır Kapısı'ndan girişine izin verdi.

Tunuslu aktivist Mustafa Abdulkerim AA muhabirine yaptığı açıklamada, kadın, çocuk ve işçilerden oluşan 200 kişilik ilk kafilenin Tunus'a girdiğini söyledi.

İlerleyen günlerde Libya'daki diğer Tunus vatandaşlarının da ülkeye döneceğini belirten Abdulkerim, bu kişilerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alınacağını kaydetti.

Öte yandan, Tunus Sağlık Bakanı Abdullatif el-Mekki, Kovid-19 ile mücadelede tehlikeli aşamayı teğet geçtiklerini, hükümetin aldığı önlemlere tam anlamıyla uyulmuş olsaydı sonuçların daha iyi olacağını ifade etti.

Devlet Radyosu'na konuşan Mekki, kontrol altına alınsa da Kovid-19'un bölgede aylarca devam edeceğini belirtti ve ikinci dalgadan korunmak için karantina uygulamasının farklı şekillerde devam edeceğini bildirdi.

Libya'da yaklaşık 5 bin Tunuslu işçi bulunuyor ve bunların büyük kısmının gelecek günlerde ülkeye dönmesi bekleniyor.

Tunus, mart ayı ortalarında Kovid-19 salgını nedeniyle Ras Cedir Sınır Kapısı'nı kapatmıştı. Tunus yönetimi, gerekli karantina merkezleri kuruluncaya kadar Libya'daki vatandaşlarının geri dönüşünü erteliyordu.

Tunus'ta yeni tip koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 37, toplam vaka sayısı da 822 olarak açıklanmıştı.