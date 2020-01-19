Son Dakika › Güncel › Libya'da meşru hükümetten Hafter'e 'ateşkes ihlali' suçlaması - Son Dakika
Libya'da meşru hükümetten Hafter'e "ateşkes ihlali" suçlaması
6 saat önce
Libya'nın uluslararası meşruiyete sahip temsilcisi Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH), ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin, başkent Trablus'un güneyinde ateşkesi ihlal ettiğini duyurdu.
Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 02:56 Kaynak: AA
Libya'nın uluslararası meşruiyete sahip temsilcisi Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH), ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin, başkent Trablus'un güneyinde ateşkesi ihlal ettiğini duyurdu.
UMH'ye bağlı birliklerin sözcüsü Muhammed Kanunu, yaptığı yazılı açıklamada, Hafter milislerinin, başkentin güneyindeki El-Hallatat bölgesinde ateş açtığını ifade etti.
Kanunu, Hafter güçlerinin bu saldırıyla ateşkesi yeniden ihlal ettiğini belirtti.
Türkiye ve Rusya'nın Libya'daki taraflara 12 Ocak gece yarısı devreye girmek üzere yaptığı ateşkes çağrısı, ihlallere rağmen sahada büyük ölçüde geçerliliğini koruyor.
Son Dakika Darbeci Hafter'den bir skandal hamle daha! Libya'nın güneyindeki petrol sahası kapatıldı Zirve öncesi aile fotoğrafı çekimi sırasında Macron'un telaşlı tavrı dikkat çekti BM'den Libya çağrısı: İç savaşı engellemek için acilen harekete geçmeliyiz Zirve devam ederken Hafter'den küstah açıklama: Türkiye'nin müdahalesine izin vermeyeceğiz