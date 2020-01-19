Libya'da meşru hükümetten Hafter'e "ateşkes ihlali" suçlaması - Son Dakika
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Libya'da meşru hükümetten Hafter'e "ateşkes ihlali" suçlaması

6 saat önce

Libya'nın uluslararası meşruiyete sahip temsilcisi Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH), ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin, başkent Trablus'un güneyinde ateşkesi ihlal ettiğini duyurdu.

Libya'da meşru hükümetten Hafter'e

Libya'nın uluslararası meşruiyete sahip temsilcisi Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH), ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin, başkent Trablus'un güneyinde ateşkesi ihlal ettiğini duyurdu.

UMH'ye bağlı birliklerin sözcüsü Muhammed Kanunu, yaptığı yazılı açıklamada, Hafter milislerinin, başkentin güneyindeki El-Hallatat bölgesinde ateş açtığını ifade etti.

Kanunu, Hafter güçlerinin bu saldırıyla ateşkesi yeniden ihlal ettiğini belirtti.

Türkiye ve Rusya'nın Libya'daki taraflara 12 Ocak gece yarısı devreye girmek üzere yaptığı ateşkes çağrısı, ihlallere rağmen sahada büyük ölçüde geçerliliğini koruyor.

Halife Hafter, Trablus, Libya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 02:56 Kaynak: AA
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