Libya'da Mitiga Havaalanı bombardımanında 2 yolcu uçağı hasar gördü

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milisler Trablus'un doğusundaki Mitiga Uluslararası Havaalanı'nı bombaladı. Bombardımanlarda 2 yolcu uçağı hasar gördü.

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin, başkent Trablus'u hedef almaya devam ediyor. Demirören Haber Ajansı'nın UHM yetkililerinden elde ettiği bilgilere göre Hafter'e bağlı misiler, Trablus'un doğusundaki Mitiga Uluslararası Havaalanı'nı bombaladı. Bombardımanda, 30'dan fazla 'Grad' füzesinin kullanıldığı ve Airbus A330 ve A320 tipi 2 yolcu uçağının hasar gördüğü aktarıldı.