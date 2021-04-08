Libya'da on milyarlarca dolarlık yatırım potansiyeli Türkleri bekliyor

Türk-Libya İş Adamları Derneği (TULİB) Başkanı Murtaza Karanfil, Libya'nın iş yapma kültürüne en hakim ülke olduklarını belirterek, "Libyalıların Türkiye'den beklentisi büyük. Tüm iş insanlarımızı ve yatırımcılarımızı bu ülkeye yatırım yapmaya çağırıyoruz. Çok ciddi avantajlar ve fırsatlar barındıran, güzel getiri sağlanabilecek sektörler bulunuyor. Libya'da on milyarlarca dolarlık yatırım potansiyeli Türk yatırımcıları bekliyor." ifadelerini kulandı.

TULİB'den yapılan açıklamaya göre, Libya'da yeni geçiş yönetimiyle birlikte farklı ülkelerden liderler, ülkeyi ziyaret ederek birçok alanda iş birliğini geliştirmek için görüşmeler gerçekleştiriyor.

Uzun yıllar süren iç çatışmalardan sonra BM gözetiminde geçiş yönetimine geçilmesi ve ülkede istikrarın sağlanması çabalarının, yıllardır ihmal edilen birçok alanda yatırımı da beraberinde getirmesi bekleniyor.

Türkiye'nin son yıllarda siyasi, diplomatik ve ekonomik alanlarda sıkı iş birliğinde olduğu Libya'daki yeni yatırımlarda en çok pay alması beklenenler arasında Türk iş insanları ve yatırımcılar bulunuyor.

Libya'da yatırım imkanlarının bulunduğu alanlar ve hayata geçecek projelere ilişkin Türk yatırımcıları bilgilendirmek üzere TULİB tarafından uluslararası kuluçka merkezi BINA Incubator iş birliğiyle "Yatırım Zirvesi" düzenlendi.

Zirvede, ülkedeki yatırım fırsatları ele alınırken, Türk iş insanlarının ülkeyle ilgili soruları yanıtlandı.

"Bu ülkede üretim yaparak çok ciddi avantajlar elde edilebilir"

Zirvede konuşan TULİB Başkanı Murtaza Karanfil, Libya'nın her şeyi ithal eden bir ülke olduğunu ve ülkede her türlü iş koluna ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

Libya'nın, Afrika'nın yanı sıra Orta Doğu ve Avrupa'ya da yakınlık açısından çok önemli avantajları bulunduğunu aktaran Karanfil, "Bu ülkede üretim yaparak çok ciddi avantajlar elde edilebilir. Libya'da birçok üretim malzemesi Çin'den bile ucuza mal olabiliyor. Bu ülkenin içinde bulunan ham maddelerin kullanıldığı alanlara yönelirsek dünyadaki rakiplerimizden yüzde 50'ye varan oranlarda düşük maliyetle üretim yapabiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

Libya'da lojistik sektöründe ciddi avantajlar sağlanabileceğini kaydeden Karanfil, "Müteahhitlikten sanayiye, üretimden ticarete her türlü potansiyele hakimiz. Libya; Akdeniz'e 3 gün, Afrika'nın her yerine kara ulaşımında 10 günlük mesafede. Lojistik maliyetini ve süresini çok kısaltıyor." ifadelerini kullandı.

"Yatırım kapasitesi 120 milyar doların üzerine"

Murtaza Karanfil, müteahhitlikten sanayiye, üretimden ticarete her türlü potansiyele hakim olduklarını, Libya'nın Türk iş insanlarını beklediğini aktararak, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Türkiye'nin, dünyada müteahhitlikte 500 milyar dolara yakın bir iş hacmi var. Bunun ilk deneyimini biz Libya'da yaptık. Bu ülkede 29 milyar dolarlık bir proje gerçekleştirdik. Libya'da böyle bir potansiyel var. Orada 2011'den bu yana özel sektör de gelişti. Libyalı iş adamları, görüşmemiz sonucunda tahmini yatırım kapasitesinin yaklaşık 120 milyar doların üstünde olduğu ilettiler."

Karanfil, Libya'da bir lojistik üs kurmak için çalıştıklarını, 50 bin metrekarelik kapalı alanı bulunacak üssün inşaatına 1-2 ay içerisinde başlayacaklarını, 30 milyon doların üzerinde yatırımları olacağını, üssün dünya standartlarında bulunacağını bildirdi.

"Libya'nın iş kültürüne en hakim ülkeyiz"

TULİB Başkanı Karanfil, Türk iş insanlarının Libya'da uzun yıllardır iş yaptığını, müteahhitlerin 1972'den beri bu ülkede proje üstlendiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Dolayısıyla Libya'nın iş yapma kültürüne en hakim ülkeyiz. Orta Doğu ve Afrika coğrafyası çok farklı. O kültürü bilen ve hakim olan kişi hep bir adım öndedir. Türkiye de bir adım önde. Libyalıların da Türkiye'den beklentisi büyüktür. Tüm iş insanlarımızı ve yatırımcılarımızı bu ülkeye yatırım yapmaya çağırıyoruz. Çok ciddi avantajlar ve fırsatlar barındıran, güzel getiri sağlanabilecek sektörler bulunuyor. Libya'da on milyarlarca dolarlık yatırım potansiyeli Türk yatırımcıları bekliyor. Bu konuda tüm yatırımcılarımıza dernek olarak yardımcı olmaya da hazırız."

"Libya'nın kalkınması için Türklere ihtiyaç var"

BINA Incubator Yöneticisi Muhammed Yasin El Madid ise zirve ile Libya ve Türkiye arasında ekonomik köprü oluşturduklarını belirterek, Libya'daki yatırım imkanlarını anlattı.

Madid, "Teknoloji, inşaat, inovasyon ve start-up gibi alanlarda çağrı yapmak istiyoruz. İki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesini hedefliyoruz. Türk iş insanları Libya'da umut vadediyor. Libya'nın kalkınması için Türklere ihtiyaç var." ifadelerini kullandı.