Son Dakika Haberleri: Libya'da patlama: 2 BM personeli öldü
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Libya'da patlama: 2 BM personeli öldü

14 dakika önce

Libya'da bomba yüklü araçla düzenlenen saldırı sonucu 2 Birleşmiş Milletler (BM) çalışanın hayatını kaybettiği öğrenildi.

Libya'da patlama: 2 BM personeli öldü, System.String[]
Libya'da bomba yüklü araçla düzenlenen saldırı sonucu 2 Birleşmiş Milletler (BM) çalışanın hayatını kaybettiği öğrenildi.

Libya'nın Bingazi kentinde bomba yüklü araçla gerçekleştirilen saldırı sonucu BM bünyesinde çalışan 2 kişinin yaşamını yitirdiği kaydedildi. - TRABLUS
Birleşmiş Milletler, Libya, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 05:46 Kaynak: İHA
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