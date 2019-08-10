Libya'da patlama: 2 BM personeli öldü
14 dakika önce
Libya'da bomba yüklü araçla düzenlenen saldırı sonucu 2 Birleşmiş Milletler (BM) çalışanın hayatını kaybettiği öğrenildi.
Libya Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 05:46 Kaynak: İHA
'da bomba yüklü araçla düzenlenen saldırı sonucu 2 Birleşmiş Milletler
(BM) çalışanın hayatını kaybettiği öğrenildi.
Libya'nın Bingazi
kentinde bomba yüklü araçla gerçekleştirilen saldırı sonucu BM bünyesinde çalışan 2 kişinin yaşamını yitirdiği kaydedildi. - TRABLUS
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