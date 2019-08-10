Son Dakika Haberleri: Libya'da patlama: 2 BM personeli öldü
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Libya'da patlama: 2 BM personeli öldü

5 dakika önce

Libya'da bomba yüklü araçla düzenlenen saldırı sonucu 2 Birleşmiş Milletler (BM) çalışanın hayatını kaybettiği öğrenildi.

Libya'da bomba yüklü araçla düzenlenen saldırı sonucu 2 Birleşmiş Milletler (BM) çalışanın hayatını kaybettiği öğrenildi. Libya'nın Bingazi kentinde bomba yüklü araçla gerçekleştirilen saldırı sonucu BM bünyesinde çalışan 2 kişinin yaşamını yitirdiği kaydedildi.
(İHA)
Birleşmiş Milletler, Libya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 05:55 Kaynak: İHA
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