Libya'da patlama: 2 BM personeli öldü
5 dakika önce
Libya'da bomba yüklü araçla düzenlenen saldırı sonucu 2 Birleşmiş Milletler (BM) çalışanın hayatını kaybettiği öğrenildi.
Libya Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 05:55 Kaynak: İHA
'da bomba yüklü araçla düzenlenen saldırı sonucu 2 Birleşmiş Milletler
(BM) çalışanın hayatını kaybettiği öğrenildi. Libya'nın Bingazi
kentinde bomba yüklü araçla gerçekleştirilen saldırı sonucu BM bünyesinde çalışan 2 kişinin yaşamını yitirdiği kaydedildi.
(İHA)
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