- Libya'da patlama: 2 BM personeli öldü
55 dakika önce
- Libya'da patlama: 2 BM personeli öldüTRABLUS - Libya'da bomba yüklü araçla düzenlenen saldırı sonucu 2 Birleşmiş Milletler çalışanın hayatını kaybettiği öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 08:07 Kaynak: İHA
- Libya
'da patlama: 2 BM personeli öldü
TRABLUS - Libya'da bomba yüklü araçla düzenlenen saldırı sonucu 2 Birleşmiş Milletler
çalışanın hayatını kaybettiği öğrenildi.
Libya'nın Bingazi
kentinde bomba yüklü araçla gerçekleştirilen saldırı sonucu BM bünyesinde çalışan 2 kişinin yaşamını yitirdiği kaydedildi.
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