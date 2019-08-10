Son Dakika Haberleri: - Libya'da patlama: 2 BM personeli öldü
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- Libya'da patlama: 2 BM personeli öldü

55 dakika önce

- Libya'da patlama: 2 BM personeli öldüTRABLUS - Libya'da bomba yüklü araçla düzenlenen saldırı sonucu 2 Birleşmiş Milletler çalışanın hayatını kaybettiği öğrenildi.

- Libya'da patlama: 2 BM personeli öldü
TRABLUS - Libya'da bomba yüklü araçla düzenlenen saldırı sonucu 2 Birleşmiş Milletler çalışanın hayatını kaybettiği öğrenildi.
Libya'nın Bingazi kentinde bomba yüklü araçla gerçekleştirilen saldırı sonucu BM bünyesinde çalışan 2 kişinin yaşamını yitirdiği kaydedildi.
Birleşmiş Milletler, Libya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 08:07 Kaynak: İHA
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