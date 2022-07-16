Libya'da petrol ihracatı 3 ay sonra yeniden başladı - Son Dakika
Üye Girişi

Libya'da petrol ihracatı 3 ay sonra yeniden başladı

16.07.2022 00:03
Libya'da petrol ihracatı 3 ay sonra yeniden başladı

Libya Petrol Hilali bölgesinin ileri gelenleri, 3 aydır kapalı olan petrol sahaları ve limanlarında yaşanan krizin sona erdiğini ve petrol ihracatının yeniden başladığını duyurdu.

Libya Petrol Hilali bölgesinin ileri gelenleri, 3 aydır kapalı olan petrol sahaları ve limanlarında yaşanan krizin sona erdiğini ve petrol ihracatının yeniden başladığını duyurdu.

Libya'da "Hükümetimiz" isimli resmi platforma göre, Petrol Hilali bölgesinin kanaat önderleri, Ulusal Petrol Kurumunun yeni başkanı Ferhat Ömer bin Kıdara ile Bingazi kentinde ortak basın toplantısı düzenledi.

Basın toplantısında okunan ortak bildiride, "Petrolün sahalarını denetleyen komitenin başkanı ve üyeleri olarak, engelin Ulusal Petrol Kurumu Yönetim Kurulunun başındaki Mustafa Sanallah olduğunu belirtiyoruz. En önemli talebimiz Sanallah'ın görevden alınmasıydı ve gerçekleşti." ifadeleri kullanıldı.

Libya topraklarının birliği ve petrolün tüm Libyalıların olduğu vurgulanan bildiride, Ulusal Petrol Kurumu için Bin Kıdara başkanlığında yeni bir Yönetim Kurulu oluşturulmasından memnuniyet duyulduğu belirtildi.

Bildiride, "Yeni Yönetim Kurulu Başkanımızın, petrol gelirlerinin adil dağılımı başta olmak üzere taleplerimizi yerine getireceğini taahhüt etmesinin ardından saha ve limanların açılmasına karar vererek, üretim ve ihracata izin verdiğimizi ilan ettik." ifadelerine yer verildi.

Öte yandan Bin Kıdara, "kamu güvenliği standartlarına uygun şekilde üretim düzenlemeleri yapılması talimatı verdiğini" aktardı.

"Ulusal Petrol Kurumu, tüm yerel ve uluslararası tarafların çabalarını takdir ediyor, ayrıca siyasi olmayan profesyonel sabitlere bağlı kalacağını ve görevlerini tarafsız bir şekilde yerine getirmeye devam edeceğini taahhüt ediyor." diyen Bin Kıdara, tüm petrol sahalarında doğrudan üretimin başlayacağını ve en kısa sürede en yüksek üretim seviyelerine ulaşmak için Petrol ve Gaz Bakanlığı ile sürekli koordinasyon halinde çalışacaklarını söyledi.

Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, 12 Temmuz Salı günü Libya Ulusal Petrol Kurumu Yönetim Kurulunu yeniden oluşturma çalışmaları kapsamında Sanallah'ın yerine Ferhat Ömer bin Kıdara'yı görevlendirdiğini bildirmişti.

Ne olmuştu?

Libya'da 17 Nisan'dan bu yana çeşitli bölgelerdeki güvenlik sorunları nedeniyle petrol sahalarındaki üretimde ve petrol ihraç edilen limanlardaki faaliyetlerde aksaklık yaşanıyor.

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Petrol ve Gaz Bakanlığı, 19 Haziran'da yaptığı yazılı açıklamada, petrol üretiminde büyük bir düşüş yaşandığını bildirmişti.

Protestolardan dolayı petrol sahaları ve limanların kapalı kalması nedeniyle üç petrol sahasındaki günlük üretimin toplam 100 bin ila 200 bin varil ham petrole kadar düştüğü duyurulmuştu.

Libya'da milli gelirin önemli bir kısmı ham petrolden sağlanıyor. Bir "baskı unsuru" olarak kullanılan petrol üretimindeki aksaklık ülkede geçim sıkıntısına yol açıyor.

Normal şartlarda günde 1,4 milyon varil ham petrol üreten Libya, 2025'e kadar üretimini 1,6 milyon varile çıkarmayı hedefliyor.

YORUMLAR
500
Brent petrolün varil fiyatı 99,92 dolar Brent petrolün varil fiyatı 99,92 dolar Libya'da iki limanda yeniden petrol ihracatına başlandı Libya'da iki limanda yeniden petrol ihracatına başlandı
Kaynak: AA

Hamster Coin, Bingazi, Libya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Libya'da petrol ihracatı 3 ay sonra yeniden başladı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
20:56 Patnos Belediye Başkanı intihar etmek isteyen genci durdurdu
20:49 Kılıçdaroğlu, Merve Kavakçı'nın kızı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldı! ABD'nin F-16 şartları sonrası CHP Lideri yeni iddialarda bulundu
20:18 Düşmanlara gözdağı! Binlerce vatandaş yeni bir 15 Temmuz yaşanmasın diye Saraçhane Meydanı'na yürüdü
20:09 Galatasaray'da hesap kimde oyunu! Muslera, Oliveira, Omar ve Nelsson kredi kartlarını çalışana verdi
19:48 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan üniversite mezunlarına KYK mesajı: Gençlerimizi faize kurban etmeyeceğiz
19:02 Cumhurbaşkanı Erdoğan Saraçhane'de: 15 Temmuz'a darbe diyemeyenlerden milletin adamı olmaz
18:38 Hıncal Uluç iyileşiyor! 83 yaşındaki gazeteci karnından beslenmeye başladı
18:34 Kalbine pil takılan Christian Eriksen, İngiliz devine imzayı attı
17:55 3 gündür tuvalete çıkamıyordu! Tam 12 santimetre uzunluğunda... Adamın makatından çıkardılar
17:45 Yok böyle para! Ali Koç yönetimindeki Fenerbahçe şampiyon olamasa da kasasını doldurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.07.2022 00:14:36. #1.13#
SON DAKİKA: Libya'da petrol ihracatı 3 ay sonra yeniden başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement