Libya'da Petrol Sahalarını Korumak İçin Özel Birim Çağrısı

Libya Ulusal Petrol Kurumu Genel Müdürü Mustafa Sanallah, ülkesindeki milis grupların petrol varlıklarını gasbetmesini engellemek için yaklaşık 10 milyon dolar bütçeli özel birim kurulması çağrısında bulundu.

Libya Ulusal Petrol Kurumu Genel Müdürü Mustafa Sanallah, ülkesindeki milis grupların petrol varlıklarını gasbetmesini engellemek için yaklaşık 10 milyon dolar bütçeli özel birim kurulması çağrısında bulundu.



Londra'da katıldığı bir toplantıda İngiltere'nin The Guardian gazetesine konuşan Sanallah, ülkenin petrol kaynaklarının milis gruplardan korunmasının zorunluluğuna değindi.



Sanallah, petrol sahalarının korunması amacıyla başkent Trablus'taki uluslararası meşru hükümet ile Halife Hafter'in lideri olduğu Libya Ulusal Ordusu isimli silahlı gruptan birliklerin katılacağı bağımsız bir birim kurulması gerektiğini belirtti.



Şerare Petrol Sahası'nda milislerin işgali nedeniyle 10 Aralık 2018'den bu yana üretimin durduğunu hatırlatan Sanallah, petrol sahalarını koruyacak yaklaşık 10 milyon dolar maliyetli birimin "radar, insansız hava aracı kameraları ve uydu iletişim teknolojilerinin yanı sıra toprak bariyer ve tüneller inşa etmesi" gerektiğini dile getirdi.



Petrol Kurumu Müdürü Sanallah, sözlerine şöyle devam etti:



"Libya Ulusal Petrol Kurumu'nun orada üretimi yeniden başlatması için Libya'nın ekonomik toparlanmasını rehin alan silahlı grubun petrol sahasını terk etmesi gerekiyor. Bunlar suçlu ve hükümetten fidye talep ediyorlar. Çalışanlarımızı kaçıranlara karşı taviz vermeyeceğiz."



Libya'nın doğusundaki Hafter'e bağlı birliklerin güneye yönelik başlattığı operasyonun bölgede istenmeyen sonuçlara yol açabileceği uyarısında bulunan Sanallah, buradaki insani sorunların askeri yollarla çözülemeyeceğini dile getirdi.



Yabancı güçlerin Libya için "acil ancak sürdürülemez çözümleri" dayatmaktan vazgeçmesi gerektiğini de vurgulayan Libya Ulusal Petrol Kurumu Müdürü Sanallah, Fransa ve İtalya'yı, "Avrupa içi siyasi hesaplarla Libya'nın geleceği üzerine didişmekle" suçladı.



Sanallah, 2018 yılında günlük 1,1 milyon varil petrol üretimine ulaşan Libya'nın, 2021 yılında ilgili yatırım finansmanı sağlanırsa, günde 2 milyon varil petrol üretim seviyesine ulaşabileceğini söyledi.



- Günlük zarar 32,5 milyon dolar



Libya'nın güneyindeki en büyük petrol sahası Şerare'de 10 Aralık'tan bu yana üretim yapılamıyor.



Kendilerini "Fizan Gazap Hareketi" olarak adlandıran Libyalı göstericiler, yetkililerin "güneydeki bölgeyi kalkındırmak için harekete geçmesi, Fizan'daki kent ve köylere giden yolların güvenliğini sağlaması ve bölgenin yakıt hissesini güvence altına alması" gibi taleplerle petrol sahasını işgal etti.



Libya Petrol Kurumu ise petrol sahasını korumakla sorumlu "Petrol Tesisleri Muhafızları" isimli milis güçlerine bağlı çoğunluğu Tuareglerden oluşan 30. Tugay'dan bir grubun "petrol alanına girerek, çalışanlara şiddet uyguladığı ve tehdit ettiğini" belirtmişti.



Kurum, 10 Aralık'ta mücbir sebeple petrol sahasında üretimi durdurmuştu. Petrol Kurumu, bu durumdan ülke ekonomisinin günlük yaklaşık 32,5 milyon dolar zarar göreceğini bildirmişti.

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