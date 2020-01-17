Libya'da petrol tesisi vuruldu: 1 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Libya'da petrol tesisi vuruldu: 1 yaralı - Son Dakika

Libya'da petrol tesisi vuruldu: 1 yaralı

6 saat önce

Libya'nın başkenti Trablus'un güneyindeki petrol tesisine havan saldırısı düzenlendi.

Libya'da petrol tesisi vuruldu: 1 yaralı, System.String[]

Libya'nın başkenti Trablus'un güneyindeki petrol tesisine havan saldırısı düzenlendi. Saldırıda 7 TIR'ın yandığı, bir işçinin ise yaralandığı duyuruldu.

Başkent Trablus'un güneyinde yer alan National Petroleum Corporation (NOC) şirkete ait petrol tesisine havan saldırısı düzenlendi. Şirket, sosyal medya hesabından saldırıyı doğrularken, şirkete ait 7 TIR'ın saldırı sonucu yanarak hurdaya döndüğü belirtildi.

Görüntü Dökümü

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-Yanan TIR'ların görüntüsü

-Yükselen alevler


Trablus, Libya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 11:18 Kaynak: DHA
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