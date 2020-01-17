Libya'da petrol tesisi vuruldu: 1 yaralı - Son Dakika

Libya'nın başkenti Trablus'un güneyindeki petrol tesisine havan saldırısı düzenlendi. Saldırıda 7 TIR'ın yandığı, bir işçinin ise yaralandığı duyuruldu.
Başkent Trablus'un güneyinde yer alan National Petroleum Corporation (NOC) şirkete ait petrol tesisine havan saldırısı düzenlendi. Şirket, sosyal medya hesabından saldırıyı doğrularken, şirkete ait 7 TIR'ın saldırı sonucu yanarak hurdaya döndüğü belirtildi.
Görüntü Dökümü
--------------------------------Yanan TIR'ların görüntüsü
-Yükselen alevler