Libya'da petrol üretimi yeniden başlıyor - Son Dakika

Libya'da petrol üretimi ve ihracatının yeniden başlamasının ardından Sidra Petrol Limanı'na ilk petrol tankeri ulaştı.



Afrika'nın en büyük petrol rezervine sahip ülkesi olan Libya'da 173 gün sonra petrol üretimi ve ihracatı yeniden başladı. Libya Ulusal Petrol Kurumu, (NOC) bugün yaptığı açıklamada ülke genelinde mücbir sebep halinin kaldırılarak, üretim ve ihracatın yeniden başlayacağını duyurdu. NOC, ilk olarak Sidra Petrol Limanı'nda "Girit Tabyas" isimli tanker gemisine ham petrolün yükleneceğini belirtti. Girit Tabyas'ın 650 bin varil taşıması bekleniyor.



Öte yandan Hafter'e bağlı grupları, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne giden kaynakları kesmek için ülkenin doğu kesimlerinde bulunan petrol tesislerini Ocak ayında kapatmıştı. Petrol tesislerin kapatmasıyla ülkede petrol üretimi neredeyse durma noktasına gelmişti. - TRABLUS