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Libya'da petrol üretimi yüzde 75 düştü: Zarar 256 milyon dolara yükseldi
6 saat önce
Libya Ulusal Petrol Ofisi 18 Ocak'tan beri ham petrol üretiminin yüzde 75 azalarak günlük 1,2 milyon barilden 320 bin barile düştüğünü ve Halife Hafter güçlerinin neden olduğu bu durum nedeniyle yaşanan mali kaybın 256 milyon dolar olduğunu açıkladı
Libya'da General Halife Hafter'in baskısının ardından 18 Ocak'tan beri faaliyetlerini askıya alan petrol rafinerilerinden dolayı ülkenin zararının 256 milyon dolara ulaştığı açıklandı.
Ulusal Petrol Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre bu tarihten beri ham petrol üretimi yüzde 75 azalarak günlük 1,2 milyon varilden 320 bin varile düştü. Ofis bu kaybın nedeninin Halife Hafter'e bağlı güçlerin ülkenin doğu ve güneyindeki en önemli liman ve petrol üretim alanlarını kapatması olduğunu belirtti.
Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 07:58
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