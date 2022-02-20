Üye Girişi
Libya'da Rus güvenlik şirketinin paralı askerleri Cufra Hava Üssü'ne çekiliyor - Son Dakika

Libya'da Rus güvenlik şirketinin paralı askerleri Cufra Hava Üssü'ne çekiliyor

20.02.2022 18:03
Libya'da Rus güvenlik şirketinin paralı askerleri Cufra Hava Üssü'ne çekiliyor

Libya'nın güneydoğusundaki Cufra kentinde sivil bölgelerde bulunan Rus güvenlik şirketi Wagner'e ait paralı askerler Cufra Hava Üssü'ne çekilmeye başladı.

Libya'nın güneydoğusundaki Cufra kentinde sivil bölgelerde bulunan Rus güvenlik şirketi Wagner'e ait paralı askerler Cufra Hava Üssü'ne çekilmeye başladı.

Başkent Trablus merkezli Libya el-Ahrar televizyonunun haberinde, Wagner'e bağlı paralı askerlerin dört gün önce Cufra'nın sivil bölgelerini terk etmeye başladığı kaydedildi.

Haberde paralı askerlerin terk ettiği tesisler arasında iklimlendirme ve soğutma enstitüsü, şehrin su deposu, idari merkezler, inşaat alanları ve Veddan- Sirte kara yolunda bulunan bir askeri karargahın da yer aldığı bildirildi.

Çekilme operasyonunun sürdüğüne işaret edilen haberde, bazı stratejik noktaların askeri teçhizat ikmallerinin devamlılığı için boşaltılmadığı kaydedildi.

Libya'daki paralı askerler

Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Halid el-Mişri, 12 Aralık 2021'de yaptığı açıklamada, ülkede Rus güvenlik şirketi Wagner'e bağlı 7 binden fazla paralı asker olduğunu söylemişti.

Libya'da 2019'dan beri varlık gösteren Wagner'e bağlı paralı askerler, Cufra'nın yanı sıra ülkenin doğusundaki Sirte'de konuşlanmış durumda.

YORUMLAR
500
Libya'da Rus güvenlik şirketinin paralı askerleri Cufra Hava Üssü'ne çekiliyor Libya'da Rus güvenlik şirketinin paralı askerleri Cufra Hava Üssü'ne çekiliyor Libya'da yabani hayvan yetiştiren aile halkın 'hayvanat bahçesi' özlemini gideriyor Libya'da yabani hayvan yetiştiren aile halkın "hayvanat bahçesi" özlemini gideriyor 17 Şubat Devrimi'nin yıl dönümü kutlamalarına yoğun ilgi (2) 17 Şubat Devrimi'nin yıl dönümü kutlamalarına yoğun ilgi (2)

Hava Üssü, Tripoli, Libya, Rus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Libya'da Rus güvenlik şirketinin paralı askerleri Cufra Hava Üssü'ne çekiliyor - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
17:41 Son Dakika: ABD Dışişleri Bakanı Blinken'dan korkutan sözler: Rusya'ya yönelik sahte bir terör saldırısı olabilir
17:39 Galatasaray'ın eski futbolcusundan gündem olan gol sevinci! Sosyal medyada çok konuşuldu
17:17 Gazeteciyi Güngör Arslan'ı öldüren katil zanlısının ilk ifadesi dehşete düşürdü: Yazısının beğenmediğim için vurdum
17:10 Cani kardeş, zihinsel engelli kız kardeşini başına demirle vurarak öldürdü
17:00 Sosyal medya bu olayı konuşuyor! Sahaya giren yılan korku dolu anlar yaşattı
16:57 TikTok fenomeni tacize uğradı, ortalık birbirine girdi!
16:52 Son Dakika: Zelenski'den Rusya'ya önemli çağrı: Derhal ateşkes yapılmalı
16:48 AK Parti kulislerinde gündem olacak sözler! Melih Gökçek: AK Parti hata yapmasaydı Ankara'yı alamazlardı
16:44 AK Parti kulislerinde gündem olacak sözler! Melih Gökçek: AK Parti hata yapmasaydı Ankara'yı alamazlardı
12:07 Zincirleme istismara 168 yıl hapis istemi! 8 öğrencisini istismar etmiş, "ben yapmadım" demişti!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2022 18:11:44. #1.12#
SON DAKİKA: Libya'da Rus güvenlik şirketinin paralı askerleri Cufra Hava Üssü'ne çekiliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement