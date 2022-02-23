Libya'da Rus Wagner birliklerinin tuzakladığı mayın iki çocuğun ölümüne yol açtı - Son Dakika

Libya'nın başkenti Trablus'un güneyindeki Ayn Zera bölgesinde Rus güvenlik şirketi Wagner'e ait birliklerin kurduğu mayının patlaması sonucu iki çocuğun hayatını kaybettiği bildirildi.
Libya Ulusal Birlik Hükümetine bağlı Burkan el-Gadab Operasyonu Basın Merkezi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Halife Hafter saflarında savaşan Rus Wagner birliklerinin Trablus'tan çekilmeden önce sivil yerleşimlere tuzakladığı mayınlardan birinin patladığını belirtti.
Açıklamada, patlama sonucu çocuk yaştaki Maad ve Zeyda Eburas kardeşlerin yaşamını yitirdiği kaydedildi.
Rus güvenlik şirketi Wagner'e bağlı paralı askerler Libya'da 2019'dan beri varlık gösteriyor.
Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Halid el-Mişri, 12 Aralık 2021'de yaptığı açıklamada, ülkede Wagner'e bağlı 7 binden fazla paralı asker bulunduğunu söylemişti.
Kaynak: AA
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