Al-Ittihad Tripoli, Tunus 'taki Radis Stadyumu'nda oynan maöta Al Ahli Tripoli'yi 2-1 mağlup ederek, 18. kez Libya şampiyonu oldu. - TRABLUS

Libya'da Al-Ittihad Tripoli takımının şampiyonluk kutlamaları sırasında taraftarların kutlama yaptığı tribün çöktü. Kazada çok sayıda kişinin yaralandığı aktarıldı. Kutlamanın başkent Trablus'ta Bab Bin Gashir bölgesindeki kulüp merkezinde yapıldığı belirtildi. Yaralı sayısına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Kaynak: İHA

Tripoli, Libya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Libya'da tribün çöktü, çok sayıda kişi yaralandı - Son Dakika

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