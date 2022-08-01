Tribün çöktü, çok sayıda kişi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Tribün çöktü, çok sayıda kişi yaralandı

01.08.2022 09:13

Libya'da şampiyonluk kutlamaları sırasında tribün çöktü.

Libya'da şampiyonluk kutlamaları sırasında tribün çöktü. Çok sayıda kişi yaralandı.

Libya'da Al-Ittihad Tripoli takımının şampiyonluk kutlamaları sırasında taraftarların kutlama yaptığı tribün çöktü. Kazada çok sayıda kişinin yaralandığı aktarıldı. Kutlamanın başkent Trablus'ta Bab Bin Gashir bölgesindeki kulüp merkezinde yapıldığı belirtildi. Yaralı sayısına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Al-Ittihad Tripoli, Tunus'taki Radis Stadyumu'nda oynan maöta Al Ahli Tripoli'yi 2-1 mağlup ederek, 18. kez Libya şampiyonu oldu.

(Muhammed Rabah - İHA)

YORUMLAR
500
Türkiye'nin Trablus Büyükelçisi Yılmaz: 'Libya'yı bir bütün olarak görüyoruz' Türkiye'nin Trablus Büyükelçisi Yılmaz: 'Libya'yı bir bütün olarak görüyoruz' Libya'da tribün çöktü, çok sayıda kişi yaralandı Libya'da tribün çöktü, çok sayıda kişi yaralandı
Kaynak: İHA

Tripoli, Libya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tribün çöktü, çok sayıda kişi yaralandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
15:23 Cesc Fabregas, İtalya Serie B takımı Como ile 2 yıllık sözleşme imzaladı
15:22 CHP, olağanüstü toplantıya çağırmıştı! Meclis yeterli sayıya ulaşamayınca çağrı düştü
15:15 İtalyan basını, Trabzonspor'un Napoli'den ayrılan yıldız golcüyü transfer etmek istediğini öne sürdü
15:15 CHP'nin, TBMM'yi olağanüstü toplama çağrısı yeterli sayıya ulaşamadı
14:59 Galatasaray'ın Ali Akman için görüşmeleri sürüyor
14:50 CNN International'dan korkutan açıklama: Pelosi'nin Tayvan'ı ziyaret etmesi bekleniyor
14:31 Fenerbahçe, Slovacko mücadelesine çok sayıda eksikle çıkacak
14:31 Aydın'da yüksek seste müzik çalıp tevhit bayrakları sallayan konvoy hakkında inceleme başlatıldı
14:31 Billur Kalkavan'dan endişelendiren sözler: Nefes almakta zorlanıyorum
14:30 Libya'da devrilen akaryakıt tankerinin patlaması sonucu 7 kişi öldü, 51 kişi yaralandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.08.2022 15:32:47. #1.12#
SON DAKİKA: Tribün çöktü, çok sayıda kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement