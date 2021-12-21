Libya'da seçim hazırlıkları için oluşturulan komiteler feshedildi - Son Dakika

Libya Yüksek Seçim Komisyonu Başkanı İmad es-Sayih'in, seçim hazırlıklarına destek için bölgelerde oluşturulan seçim komitelerini feshetme talimatı verdiği bildirildi.

Sayih, Yüksek Seçim Komisyonu Genel Müdürü'ne konuya ilişkin bir yazı gönderdi.

Seçim sürecine hazırlık kapsamında Yüksek Seçim Komisyonuna bağlı ofis ve idarelerde oluşturulan seçim komitelerinin feshedilmesini isteyen Sayih, 2021 yılına dair de bir rapor hazırlanmasını talep etti.

Komitelerin görevlerini tamamlamış olması nedeniyle feshedildiği belirtiliyor.

Libya Yüksek Seçim Komisyonu, 24 Aralık Cuma günü yapılması planlanan başkanlık seçimleri hazırlıkları kapsamında bölgelerdeki ofislerine destek amaçlı komiteler oluşturmuştu.

Libya'daki seçim süreci

Birleşmiş Milletler öncülüğündeki Libya Siyasi Diyalog Forumu'nun Kasım 2020 toplantılarında, ülkede başkanlık ve parlamento seçimlerinin 24 Aralık 2021'de yapılmasına karar verilmişti.

Seçimlerde 98 kişi adaylık için başvururken Yüksek Seçim Komisyonu, 25 adayın başvurusunu "çifte vatandaşlık" ve haklarındaki "nihai yargı kararı" gibi nedenlerle reddetmişti.