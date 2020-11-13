Libya'da seçimlerin 24 Aralık 2021'de yapılması kararlaştırıldı (2) - Son Dakika

Libya'da seçimlerin 24 Aralık 2021'de yapılması kararlaştırıldı (2)

13.11.2020 23:33
Libya'da seçimlerin 24 Aralık 2021'de yapılması kararlaştırıldı (2), System.String[]

Birleşmiş Milletler (BM) Libya Destek Misyonu (UNSMIL) Temsilcisi Stephanie Williams, Misrata'daki belediye meclisi seçimleri ile Trablus'ta yakında yapılacak yerel seçimlerin, 24 Aralık 2021 için örnek niteliği taşıyacağını söyledi.

Birleşmiş Milletler (BM) Libya Destek Misyonu (UNSMIL) Temsilcisi Stephanie Williams, Misrata'daki belediye meclisi seçimleri ile Trablus'ta yakında yapılacak yerel seçimlerin, 24 Aralık 2021 için örnek niteliği taşıyacağını söyledi.

UNSMIL Temsilcisi Williams, Tunus'un başkentinde BM tarafından seçilen 75 Libyalının katıldığı Libya Siyasi Diyalog Forumu'nda yapılan görüşmelere ilişkin düzenlediği online basın toplantısında, alınan kararlara ilişkin bilgi verdi.

Forum'daki görüşmelerin olumlu bir atmosferde devam ettiğini aktaran Williams, Libya'da Misrata kentinde gerçekleştirilen belediye meclisi seçimleri ile Trablus'ta yakında yapılacak yerel seçimlerin, gelecek yıl 24 Aralık'taki oylama için örnek niteliği taşıyacağını kaydetti.

Anayasa üzerinde yürütülen çalışmalarda bir taslak metnin hazırlanacağını belirten Williams, forumda, 1951 Anayasası'nın örnek alınmasının masaya yatırıldığını, geçici anayasayla sandığa gidilmesinin ardından seçilecek yasama meclisinin yeni bir anayasa hazırlamasının görüşüldüğünü, aynı şekilde seçim yasasında reform yapılmasının ele alındığını aktardı.

Libya için 2015 yılında Suheyrat kentinde gerçekleştirilen görüşmelerinin aksine bu sürecin daha kapsayıcı yürütüldüğünü savunan Williams, ülkedeki devlet kurumlarındaki parçalanma, düğümlenme, hizmetlerin eksikliği, ekonomik durumun Libyalıların çözüme arzusunu arttırdığını belirtti.

Libya krizindeki taraflar arasında yürütülen 5+5 Ortak Askeri Komite toplantılarının altıncı turunda Sirte eksenindeki Sahil Yolu'nun açılması, bu rota üzerindeki mayınların temizlenmesi, silahlı birliklerin, yabancı güçlerin ve paralı askerlerin bu noktadan çekilmesinin kararlaştırıldığına işaret eden Williams, bunun en kısa sürede hayata geçirileceğini sözlerine ekledi.

(Bitti)

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- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Libya'da seçimlerin 24 Aralık 2021'de yapılması kararlaştırıldı (2) - Son Dakika


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