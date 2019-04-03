Son Dakika Haberleri: Libya'da Seferberlik İlan Edildi

Libya'da Seferberlik İlan Edildi

1 saat önce

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac, General Halife Hafter'e bağlı güçlerin başkent Trablus'a yaklaşması üzerine seferberlik ilan etti.

Libya'da Seferberlik İlan Edildi, System.String[]
Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac, General Halife Hafter'e bağlı güçlerin başkent Trablus'a yaklaşması üzerine seferberlik ilan etti.

UMH Başkanlık Konseyi ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Serrac, ordu ve polis güçlerinden; terörist veya suç örgütlerine, yasa dışı gruplara, paralı askerler veya herhangi Libya kentinin güvenliğini tehdit eden tehlikelere karşı teyakkuzda olmalarını ve onlara karşı koymalarını istedi.

Başkomutan sıfatıyla seferberlik ilan eden Serrac'ın açıklamada şu ifadeleri yer aldı:

"Geçmişte yapay krizlere karşı soğukkanlılığımızı koruduk. Ancak, üstesinden geldiğimizi düşündüğümüz bu düşmanca yaklaşımı benimsemedeki ısrar karşısında talimatlar verdik ve seferberlik durumu ilan ettik."

General Hafter'in, "terör gruplarının kalıntılarını temizleme" iddiasıyla birliklerine, ülkenin batısındaki bölgelere yönelme talimatı vermesini üzüntüyle izlediklerini kaydeden Serrac, "Libya krizine askeri çözüm yoktur. Savaş, ülkeye yıkım ve halka sıkıntıdan başka bir şey getirmez." değerlendirmesinde bulundu.

Libya'nın doğusundaki askeri güçlerin lideri General Halife Hafter, bu akşam birliklerine "terör gruplarının kalıntılarını temizlemek için" ülkenin batısındaki bölgelere yönelme talimatı vermişti.

Libya'da Hafter'e bağlı güçler, 15 Ocak'ta, "Çadlı silahlı muhalif grupları temizlemek, insan kaçakçısı çeteleri bölgeden çıkarmak, El Kaide ve DEAŞ terör örgütleriyle savaşmak" gibi gerekçelerle ülkenin güneyine operasyon başlatmıştı. Hafter güçleri, operasyon kapsamında güneydeki çeşitli bölgeleri ele geçirmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 11:41 Kaynak: AA

Trablus, Halife Hafter, Libya, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Dolmabahçe'de 3,5 Saatlik Seçim Toplantısı! Erdoğan Kurmaylarıyla Buluştu Türkiye'nin ABD'nin S-400 Tehdidine Tepki: ABD Artık Bir Karar Vermeli ABD'den, Türkiye'nin S-400 Alımıyla İlgili Kritik Açıklama: Büyük Risk Arz Ediyor İçişleri Bakanı Soylu'dan Seçim Sonrası İlk Açıklama: Gerçeklik Payı Yoktur
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.4.2019 01:14:43. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Libya'da Seferberlik İlan Edildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]