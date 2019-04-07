Libya'da Şiddetli Çatışma: 21 Kişi Hayatını Kaybetti
36 dakika önce
– Libya'da başkent Trablus'ta General Halife Hafter'e bağlı güçler ile Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) birlikleri arasında devam eden çatışmalarda 21 kişi hayatını kaybetti.
– Libya
'da başkent Trablus
'ta General Halife Hafter
'e bağlı güçler ile Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) birlikleri arasında devam eden çatışmalarda 21 kişi hayatını kaybetti.
Trablus'taki çatışmalar, General Halife Hafter'in 4 Nisan
'da Trablus'u ele geçirmek için saldırı başlatıldığını duyurmasının ardından, UMH Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac da 'Başkomutan' sıfatıyla Genelkurmay Başkanlığına gönderdiği talimatta, sivillerin hayatına yönelik tehditlere karşı Hava Kuvvetleri Komutanlığını hava operasyonları düzenlemekle görevlendirmişti. Restleşmenin ardından bölgede yaşayanlar tahliye edilmişti.
Trablus çevresinde General Halife Hafter'e bağlı güçler ile UMH birlikleri arasında şiddetli çatışmalar devam ediyor.
UMH Yetkilisi Malik Mersit'in Ahrar televizyon kanalına yaptığı açıklamalarda 7 kişinin öldüğü ve 55 kişinin yaralandığı söylenirken, sonrasında uluslararası ajanslar ölü sayısının 21'e yükseldiğini duyurdu. Söz
konusu çatışmalar devam ederken, Birleşmiş Milletler
taraflara 'acil' ateşkes çağrısı yaptı.
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Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 07:22 Kaynak: DHA
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