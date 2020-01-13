Libya'da siyasi çözüme doğru: Türk askerleri geri çekilir mi?

Libya'da dokuz yıldır devam eden iç savaşa son vermek üzere Rusya ve Türkiye'nin öncülüğünde Moskova'da düzenlenen zirvede kamuoyuna açıklanacak olan ateşkes anlaşmasının taslağına dair medyaya sızan metinde, 'Libya'ya Türk askeri gönderilmesine son verilmesi' maddesi dikkat çekiyor.



Rusya'nın başkenti Moskova'da yapılan toplantıya, Türkiye'yi temsilen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve MİT Başkanı Hakan Fidan yer alıyor. Rusya'nın Libya temas grubunun başkanı Lev Dengov ise, Moskova'da gerçekleşecek görüşmeleri yürütüyor.