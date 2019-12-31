Libya'da siyasi dengeyi değiştiren General Halife Hafter kimdir?

Libya'da Muammer Kaddafi yönetiminin 2011'de devrilmesinden sonra ülkede devam eden iç savaş yeni boyuta ulaştı. Ülkenin büyük bölümünü kontrol altında tutan General Halife Hafter ile Trablus merkezli Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) arasında bölünmüş bir yapı var.



Türkiye de Hafter'e karşı UMH'ye destek olarak bu ülkeye asker göndermeyi tartışıyor.