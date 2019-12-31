Libya'da siyasi dengeyi değiştiren General Halife Hafter kimdir? - Son Dakika
Son Dakika Dünya Libya'da siyasi dengeyi değiştiren General Halife Hafter kimdir? - Son Dakika Dünya

Libya'da siyasi dengeyi değiştiren General Halife Hafter kimdir?

6 saat önce

Libya'da Kaddafi yönetiminin 2011'de devrilmesinden sonra ülkede devam eden iç savaş yeni boyuta ulaştı. Türkiye de Hafter'e karşı UMH'ye destek olarak bu ülkeye asker göndermeyi tartışıyor. Peki krizin derinleştiği ülkede Trablus yönetimini 'devirmeyi' hedefleyen General Halife Hafter kimdir?

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Libya'da Muammer Kaddafi yönetiminin 2011'de devrilmesinden sonra ülkede devam eden iç savaş yeni boyuta ulaştı. Ülkenin büyük bölümünü kontrol altında tutan General Halife Hafter ile Trablus merkezli Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) arasında bölünmüş bir yapı var.


Türkiye de Hafter'e karşı UMH'ye destek olarak bu ülkeye asker göndermeyi tartışıyor.

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Halife Hafter, Türkiye, Libya, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 07:20 
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