- Libya'da sokakta dolaşan aslan paniğe neden oldu - Son Dakika

Bir de böyleleri var! Yardım istedi, aylık gelirini soran vali ne diyeceğini bilemedi

Bu görüntülerle eleştiri oklarının hedefi olan Bakan Koca, özür diledi: Hatalıyım

- Libya'da sokakta dolaşan aslan paniğe neden oldu

TRABLUS - Libya'nın Bingazi şehrinde sokakta dolaşan aslan paniğe neden oldu.

Libya'nın Bingazi şehrinde sokakta dolaşan aslan paniğe neden oldu. Bingazi'deki Benina bölgesinde bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde, bir aslanın başıboş halde sivil alanlarda dolaştığı görülüyor.

Vatandaşların ihbarı üzerine ekipler harekete geçen ekipler, aslanı yakaladı. Aslanın bölgedeki bir hayvanat bahçesinden kaçtığı öne sürüldü.