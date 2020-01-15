Libya'da Temsilciler Meclisi Başkanı ve darbeci Hafter yanlısı Akile Salih, "ateşkesin sona... - Son Dakika
Son Dakika Politika Libya'da Temsilciler Meclisi Başkanı ve darbeci Hafter yanlısı Akile Salih, 'ateşkesin sona... - Son Dakika

Libya'da Temsilciler Meclisi Başkanı ve darbeci Hafter yanlısı Akile Salih, "ateşkesin sona...

1 saat önce

Libya'da Temsilciler Meclisi Başkanı ve darbeci Hafter yanlısı Akile Salih, "ateşkesin sona erdiğini" duyurdu.

Libya'da Temsilciler Meclisi Başkanı ve darbeci Hafter yanlısı Akile Salih,

Libya'da Temsilciler Meclisi Başkanı ve darbeci Hafter yanlısı Akile Salih, "ateşkesin sona erdiğini" duyurdu. - TRABLUS

Libya, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 12:19 Kaynak: İHA
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