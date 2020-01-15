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Libya'da Temsilciler Meclisi Başkanı ve darbeci Hafter yanlısı Akile Salih, "ateşkesin sona...
1 saat önce
Libya'da Temsilciler Meclisi Başkanı ve darbeci Hafter yanlısı Akile Salih, "ateşkesin sona erdiğini" duyurdu.
Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 12:19 Kaynak: İHA
Libya'da Temsilciler Meclisi Başkanı ve darbeci Hafter yanlısı Akile Salih, "ateşkesin sona erdiğini" duyurdu. - TRABLUS
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