Libya'da Temsilciler Meclisinden Türkiye ile imzalanan güvenlik anlaşmasına destek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Libya'da Temsilciler Meclisinden Türkiye ile imzalanan güvenlik anlaşmasına destek - Son Dakika

Libya'da Temsilciler Meclisinden Türkiye ile imzalanan güvenlik anlaşmasına destek

6 saat önce

Libya'nın başkenti Trablus'taki Temsilciler Meclisi, Libya Bakanlar Kurulunun, Türkiye ile imzalanan mutabakat muhtıralarının yürürlüğe konması kararını memnuniyetle karşıladı.

Libya'da Temsilciler Meclisinden Türkiye ile imzalanan güvenlik anlaşmasına destek, System.String[]

Libya'nın başkenti Trablus'taki Temsilciler Meclisi, Libya Bakanlar Kurulunun, Türkiye ile imzalanan mutabakat muhtıralarının yürürlüğe konması kararını memnuniyetle karşıladı.

Temsilciler Meclisinden yapılan yazılı açıklamada, Bakanlar Kurulunun muhtıraların yürürlüğe girmesini onaylamasının memnuniyetle karşılandığı ifade edildi.

Libya'da kentlerin korunması ve işgalden kurtarılması için gerekli önlemlerin alınması çağrısında bulunulan açıklamada, Libya ordusunun kazandığı başarılar ve darbeci General Halife Hafter liderliğindeki çok uluslu güçlerin elindeki Terhune kentinin kurtuluşu için verilen mücadele övüldü.

Misrata, Msallata ve Zliten kentlerine Hafter'in destekçisi Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) ait silahlı insansız hava araçları tarafından düzenlenen hava saldırılarının kınandığı açıklamada, uluslararası toplumun bu saldırılara sessiz kalmasına tepki gösterildi.

Libya Alimler Birliği'nden muhtıralara destek

Libya Alimler Birliğinin, Hafter güçlerinin Trablus'a düzenlediği saldırıları görüşmek üzere düzenlediği olağanüstü toplantıda, başkente destek için Türkiye ile imzalanan muhtıraların yürürlüğe girmesi gerektiği vurgulandı.

Libyalı alimler, söz konusu muhtıraların "sömürgecilik" olduğunu iddia edenlere verilecek cevap üzerinde görüşmelerin sürdüğünü belirtti.

Hafter güçlerinin Trabus'u işgal etmek için "Hıristiyan ve dinsizlerden" destek aldığına dikkati çeken Birlik, ismini vermediği bazı Arap ülkelerini de Libya'ya zarar vermekle suçladı.

Türkiye ile Libya'daki UMH arasında 27 Kasım'da "Güvenlik ve Askeri İşbirliği Mutabakat Muhtırası" ile iki ülkenin uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarının muhafazasını hedefleyen "Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası" imzalanmıştı.

Libya Bakanlar Kurulu önceki gün, Türkiye ile Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) arasında imzalanan Güvenlik ve Askeri İşbirliği Mutabakat Muhtırası'nın yürürlüğe girmesini oy birliğiyle kabul etmişti.


Libya'da, darbeci General Halife Hafter'in destekçisi BAE ait silahlı insansız hava araçlarının Msallata ve Zliten kentlerine düzenlediği hava saldırılarında 3 kişi hayatını kaybetmişti.

Trablus, Türkiye, Libya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 11:52 Kaynak: AA
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