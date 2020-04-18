Libya'da Terhune operasyonunda 8 Hafter milisi etkisiz hale getirildi - Son Dakika

Libya'daki hükümet güçleri, başkent Trablus'un güneydoğusundaki Terhune kentini geri almak için ülkenin doğusundaki gayri meşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter milislerine karşı başlattığı operasyon kapsamında ilerleme kaydetti.

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından tanınan Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı silahlı birliklerin sözcüsü Yarbay Muhammed Kununu yaptığı yazılı açıklamada, Hafter'e bağlı milislere ait 3 panzeri hedef alarak kullanılmaz hale getirdiklerini ve ağır silah monte edilmiş bir aracı ele geçirdikleri belirtti.

Kununu açıklamasında Hafter'e bağlı 8 milisi etkisiz hale getirdiklerini, 4'ünü de tutukladıklarını duyurdu.

Hafter milislerinin başkent Trablus'un sivil yaşam alanlarına düzenledikleri roketli saldırılara tepki olarak Terhune operasyonunu başlattıklarını aktaran Kununu, "Barış Fırtınası" operasyonu çerçevesinde yaptıkları plana bağlı kalarak ilerleme kaydettiklerini duyurdu.

Trablus merkezli Ahrar televizyon kanalı ise operasyonda UMH güçlerinin çok sayıda havan topu mermisini ele geçirdiği bilgisini paylaştı.

Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Halid el-Mişri, Salı günü Ahrar televizyonuna yaptığı açıklamada, "Ramazan ayından önce Terhune ve etrafındaki bazı bölgelerin geri alınmasını kutlayacağız." demişti.

UMH Batı Bölgesi Ortak Operasyonlar Komutanı Tümgeneral Üsame Cüveyli, "Terhune gibi bazı şehirlere operasyon düzenlemek zorunda kalabiliriz." ifadesini kullanmıştı.