Libya'da Tobruk'taki Meclisin Başkanı'ndan "üst düzey kurumlara yönetici atama" kararı - Son Dakika
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Libya'da Tobruk'taki Meclisin Başkanı'ndan "üst düzey kurumlara yönetici atama" kararı

21.07.2022 22:41
Libya'da Tobruk'taki Meclisin Başkanı'ndan "üst düzey kurumlara yönetici atama" kararı

Libya'nın doğusundaki Tobruk kentinde bulunan Temsilciler Meclisi (TM) Başkanı Akile Salih, tek taraflı olarak devletin üst düzey kurumlarına yönetici seçme kararı aldığını duyurdu.

Libya'nın doğusundaki Tobruk kentinde bulunan Temsilciler Meclisi (TM) Başkanı Akile Salih, tek taraflı olarak devletin üst düzey kurumlarına yönetici seçme kararı aldığını duyurdu.

Salih, Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilcisi Stephanie Williams'a hitaben bir mesaj yayımladı.

"Temsilciler Meclisi, egemen kurumları birleştirme ve yönetimlerine gelecek isimleri belirleme kararı aldı." ifadelerini kullanan Salih, bu kararın Libya Devlet Yüksek Konseyi ile Temsilciler Meclisi arasında Fas'ın Buznika kentinde sağlanan anlaşma doğrultusunda alındığı aktardı.

TM'nin, Buznika'daki anlaşmaya uyarak, devlet kurumlarının yönetimine atanacak adayların dosyalarını gönderdiğini ancak Devlet Yüksek Konseyinin buna uymadığını öne süren Salih, şunları kaydetti:

"Denetim, muhasebe ve mali alanlardaki üst düzey makamlara atanacak isimlerin kesinleşmemesi, kurumlardaki bölünmelerin devam etmesine sebep oluyor. Bu da devlet kurumlardaki yolsuzluğun yayılmasını kaçınılmaz kılıyor."

TM Başkanı Salih, devletin üst düzey kurumlarına atanacak adaylarla ilgili dosyaları bugünden itibaren iki haftayı geçmeyecek şekilde göndermesi için Libya Devlet Yüksek Konseyine çağrısını yineledi.

Konuyla ilgili Libya Devlet Yüksek Konseyinden henüz açıklama yapılmadı.

Libyalı tarafların Buznika anlaşması doğrultusunda yöneticilerini seçmesi beklenen üst düzey kurumlardan bazılarının Yüksek Yargı Konseyi, Libya Başsavcılığı, Merkez Bankası, Ulusal Petrol Kurumu ve İstihbarat Genel Başkanlığı olduğu belirtiliyor.

Libyalı tarafların Fas'taki diyalog görüşmeleri

Fas, 2020 ve 2021'de Libya Devlet Yüksek Konseyi ile Tobruk'taki Temsilciler Meclisini temsilen bir araya gelen 13+13 Komitesinin diyalog görüşmelerine ev sahipliği yapmıştı.

Sonuncusu Ocak 2021'de Fas'ın Buznika kentinde gerçekleşen görüşmelerde ülkedeki bazı üst düzey kurumların yöneticilerinin seçimine ilişkin kriterlerin çoğu üzerinde anlaşma sağlandığı duyurulmuştu.

Libya'da 24 Aralık 2021'de yapılmasına karar verilen seçimler, Temsilciler Meclisi ve Devlet Yüksek Konseyinin hukuki altyapıyı belirleyecek kanunda uzlaşamaması nedeniyle planlanan tarihte yapılamamıştı.

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Kaynak: AA

Tobruk, Libya, Fas, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Libya'da Tobruk'taki Meclisin Başkanı'ndan 'üst düzey kurumlara yönetici atama' kararı - Son Dakika

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