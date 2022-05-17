Libya'da Tobruk'taki Temsilciler Meclisi tarafından Başbakan seçilen Başağa Trablus'tan ayrıldı - Son Dakika
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Libya'da Tobruk'taki Temsilciler Meclisi tarafından Başbakan seçilen Başağa Trablus'tan ayrıldı

17.05.2022 10:39
Libya'da Tobruk'taki Temsilciler Meclisi tarafından Başbakan seçilen Başağa Trablus'tan ayrıldı

Libya'nın doğusunda yer alan Tobruk'taki Temsilciler Meclisinin Başbakanlığa seçtiği Fethi Başağa, başkent Trablus'a geldikten sonra yaşanan silahlı çatışmalar üzerine kentten ayrıldı.

Libya'nın doğusunda yer alan Tobruk'taki Temsilciler Meclisinin Başbakanlığa seçtiği Fethi Başağa, başkent Trablus'a geldikten sonra yaşanan silahlı çatışmalar üzerine kentten ayrıldı.

Başağa'nın gece saatlerinde Trablus'a ulaşmasının ardından Abdulhamid Dibeybe liderliğindeki Ulusal Birlik Hükümeti taraftarları ile Başağa'yı destekleyen silahlı gruplar arasında çatışma çıktı.

AA muhabirine konuşan Ulusal Birlik Hükümeti kaynakları, çatışmalar üzerine Savunma Bakanlığına bağlı 444 Tugayı'nın Başağa'nın kentten güvenli şekilde ayrılmasını sağladığını aktardı.

Başağa hükümetinin basın ofisinden yapılan yazılı açıklamada da Başağa ve beraberindeki bazı kabine üyelerinin başkent Trablus'tan ayrıldığı doğrulandı.

Açıklamada, Başağa'nın "vatandaşların güvenliği ve kan dökülmesini önlemenin yanı sıra başkent Trablus'ta barışçıl yollarla çalışmalarına başlayacağı taahhüdünü yerine getirmek için" kentten ayrıldığı ifade edildi. Başağa'nın Trablus'ta görev yapan güvenlik güçlerine de teşekkür ettiği kaydedildi.

Tobruk'taki Temsilciler Meclisince şubat ayında Başbakan seçilen Başağa, gece saatlerinde paylaştığı video mesajda başkent Trablus'a geldiğini duyurmuştu.

Başağa, mesajında, "Elhamdülillah başkente ulaştık. Karşılama çok iyiydi. Üç saatten beri tebrik mesajlarının arkası kesilmiyor. Yarın basın toplantısı düzenleyerek açıklamalarda bulunacağız. Libya halkına sesleneceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

Başağa ve Dibeybe hükümetleri

Libya'da devlet başkanlığı ve parlamento seçimlerinin planlanan 24 Aralık 2021'de yapılamaması üzerine, Tobruk'taki Temsilciler Meclisi, ülkenin batısındaki milletvekillerinin çoğunun katılmadığı oturumda Başağa'yı başbakan seçmişti.

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ise Temsilciler Meclisini Cenevre Anlaşması'nda belirlenen yol haritasından ayrılmakla suçlayarak, görevinin başında olduğunu, görevi ancak seçilmiş bir hükümete teslim edeceğini açıklamıştı.

Ülkede yaklaşık 3 aydır Dibeybe ve Başağa'nın liderlik ettiği iki ayrı hükümet bulunuyor. Bu durum Libya'nın yeniden şiddet sarmalına sürüklenmesi endişelerini artırıyor.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Libya'da Tobruk'taki Temsilciler Meclisi tarafından Başbakan seçilen Başağa Trablus'tan ayrıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Libya'da Tobruk'taki Temsilciler Meclisi tarafından Başbakan seçilen Başağa Trablus'tan ayrıldı - Son Dakika
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