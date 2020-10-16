Libya'da Trablus-Bingazi uçuşları yeniden başladı - Son Dakika

Ülkenin en büyük ikinci kenti Bingazi'de bulunan Benina Uluslararası Havalimanı, Hafter'in Nisan 2019'da başkent Trablus'a başlattığı saldırılarla eş zamanlı olarak kapatılmıştı.

Libya el-Ahrar televizyonunun haberine göre, bir yılı aşkın bir sürenin arından Trablus'taki Mitiga Uluslararası Havalimanı'nda kalkan bir uçak Bingazi'deki Benina Uluslararası Havalimanı'na indi.

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