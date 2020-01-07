Libya'da Trablus hükümetine karşı savaşan Hafter güçleri: Sirte'yi ele geçirdik - Son Dakika
Son Dakika Dünya Libya'da Trablus hükümetine karşı savaşan Hafter güçleri: Sirte'yi ele geçirdik - Son Dakika Dünya

Libya'da Trablus hükümetine karşı savaşan Hafter güçleri: Sirte'yi ele geçirdik

6 saat önce

Trablus hükümetine karşı savaşan Libya Ulusal Ordusu, Sirte'ye girdiklerini, limanı ve bazı bölgeleri kontrol altına aldıklarını öne sürdü. Öte yandan Trablus merkezli Ulusal Mutabakat Hükümeti ise saldırının püskürtüldüğünü savundu.

Libya'da Trablus hükümetine karşı savaşan Hafter güçleri: Sirte'yi ele geçirdik, System.String[]

Türkiye'nin Libya'da askeri destek sağlayacağı Trablus merkezli Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) karşı savaşan Hafter güçlerinin Sirte kentini ele geçirdiği öne sürüldü.


Uluslararası haber ajansları, General Halife Hafter komutasındaki Libya Ulusal Ordusuna dayandırdığı haberlerinde, Hafter güçlerinin eski Cumhurbaşkanı Muhammed El- Kaddafi'nin de doğum yeri olan Libya'nın stratejik kenti Sirte'ye girdiklerini, kentin liman ve bazı mahallelerinde kontrolü sağladıklarını duyurdu.

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Türkiye, Trablus, Sirte, Libya, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 12:45 
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