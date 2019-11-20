Son Dakika Haberleri: Libya'da Trablus'u hedef alan Hafter güçlerine ait SİHA düştü
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Libya'da Trablus'u hedef alan Hafter güçlerine ait SİHA düştü

6 saat önce

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH), Halife Hafter güçlerine ait silahlı insansız hava aracının (SİHA) başkent Trablus'un güneyinde düştüğünü duyurdu.

Libya'da Trablus'u hedef alan Hafter güçlerine ait SİHA düştü, System.String[]

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH), Halife Hafter güçlerine ait silahlı insansız hava aracının (SİHA) başkent Trablus'un güneyinde düştüğünü duyurdu.

UMH tarafından yürütülen Burkan el-Gadap (Öfle Volkanı) operasyonunun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Hafter güçlerine ait SİHA'nın Trablus'u hedef almaya çalışırken Terhune kenti çevresinde düştüğü belirtildi. Açıklamada, daha fazla bilgi verilmedi.

Libya'nın doğusundaki askeri güçlerin lideri General Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine uluslararası meşruiyete sahip UMH birlikleri de Burkan el-Gadab operasyonunu başlatmıştı.

Birleşmiş Milletler verilerine göre, Libya'da nisandan bu yana devam eden çatışmalarda binden fazla kişi hayatını kaybetti, 5 bini aşkın kişi de yaralandı.

Halife Hafter, Trablus, Libya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 06:38 Kaynak: AA
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